Spoluvězeň člena mafie, o které psal zavražděný Kuciak (†27): Zabíjeli děti i těhotné!

Muž seděl po revoluci v italském kriminále za podíl na organizovaném zločinu týkajícím se krádeží aut, falšování dokladů a prostituce. Za mřížemi se setkal s členy mnoha mafiánských klanů, z nichž členové ’Ndranghety byli zřejmě ti nejhorší.

„Za ty roky v base jsem u nich neviděl jediný úsměv. Byli to krvelační a mimořádně nebezpeční lidé. Jejich činy byly opravdu kruté. Ale připomínám, že jsem poznal ty, kteří k ’Ndranghete patřili v 90. letech,“ vyprávěl pro server Aktuality.sk. „Byli to omezení, neotesaní lidé, konající jen na příkaz: sebrat někomu majetek nebo vraždit,“ dodal.

S jedním se dokonce dostal do konfliktu při úklidu a po slovní potyčce došlo ke rvačce, kterou museli řešit bachaři. Ukázalo se, že z mafiána mají strach i oni sami. „Začaly z nich padat krůpěje potu, celí byli nervózní. Já jsem nevěděl, co se děje, a oni mi řekli: ani si neuvědomuješ, co jsi způsobil. Jednoduše se i oni sami o sebe báli,“ uvedl muž v rozhovoru.

Obávaný člen mafie byl odsouzený na doživotí, což tehdy v Itálii znamenalo 33 let vězení. „On zlikvidoval celou jednu rodinu, která nechtěla platit výpalné ze svojí firmičky. Oni byli takoví. Přišli jen jednou a řekli, kolik se bude platit. A když to někdo nesplnil, rovnou ho zlikvidovali. I s celou rodinou, aby už s ní nebyly problémy. (…) Naběhl do jejich domu a všechny u večeře rozstřílel: staré lidi, těhotnou ženu i děti. Aby každý věděl, že s nimi není žádná sranda. Tak to tedy bývalo v 90. letech,“ uvedl bývalý vězeň.

Ten se nakonec ale dočkal od mafie záplavy dárků. Při výslechu totiž „úklidovou“ potyčku s mafiánem zapřel. „Trest mu za bitku s jiným vězněm už zvýšit nemohli, ale zakázali by mu na dva roky návštěvy, telefonáty a balíky. Trvalo to asi hodinu a půl (výslech, pozn. red.), potom jsem se dostal zpět do pavilonu, kde jsem měl celu. Ale vůbec jsem ji nepoznával, i dozorci říkám: to není moje cela. Tam byly kartony cigaret, čokolády, sladkosti,“ vyprávěl muž.

Podle něj je už ale dnes ’Ndrangheta jinde a její členové už nejsou takoví jako v 90. letech. „Nastoupila druhá generace. To jsou studovaní lidé. Přebrali praktiky Cosy Nostry ze Sicílie. Začali pracovat s politiky, dělají velké obchody, byznys, mají stavební firmy. Viděli, že se tam točí víc peněz než ve výpalném,“ míní.

Že by ’Ndrangheta mohla stát za vraždou novináře Jána Kuciaka, ale nevylučuje. Rukopis tomu prý odpovídá. „Mohl by být hlavně z hlediska profesionality. Dnes jsou už opravdu na jiné úrovni. Toto se neudálo na jejich domácí půdě, takže v cizině by vraždu museli spáchat opravdu profesionálně, pokud by se pro ni rozhodli,“ domnívá se.

