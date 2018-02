Kajínek se rozpovídal o vraždách: Proč se kulka zastavila o lopatku?

Jiří Kajínek má charisma. Lidé se o tom mohli osobně přesvědčit na besedách. Podobné povídání s lidmi uspořádal již v Praze, ve Zlíně a nyní i Hodoníně. Rozmluvil se kupříkladu i o své lásce ke zbraním.

Loupil jsem, kradl, ale nevraždil

Už pětadvacet let odmítá, že by právě on onoho květnového večera roku 1993 v Plzni nakrmil podnikatele Štefana Jandu a jeho dva strážce olovem. „Myslíte, že kdyby vrah toho druhého bodyguarda chtěl zabít, že by to nesvedl? Někdo potřeboval, aby přežil a svědčil proti mně. Střelili ho do lopatky, protože věděli, že ráže 7,65 lopatkou neprojde, nezasáhne orgány, že bude žít."

Zbraně byly jeho koníčkem od dětství. „Pokud bych uvažoval o něčem podobném a měl bych to udělat já, tak bych si vzal samopal, který jsem v té době měl, takže by to byl samopal UZI anebo samopal Steyr Mannlicher – vybral bych jeden z nich, k oběma jsem měl zásobníky na třicet ran a tlumiče,“ sdělil Jiří v dokumentu Já, Kajínek.

O Jiřího Kajínka byl v Hodoníně zájem. Při besedě s občany mimo jiné řekl, že zvažuje, že se zúčastní příštích prezidentských voleb jako kandidát. Podmínkou je, že nebude jeho soupeřem Miloš Zeman. S ním nikdy soupeřit nechce.

Někdo chtěl, aby svědek přežil

V sále lidé jen hlasitě tleskají a přikyvují, když jim Jiří vysvětluje, že je absurdní, aby si zrovna on vzal tak špatnou zbraň. „Myslíte, že kdyby vrah toho druhého bodyguarda chtěl zabít, že by to nesvedl? Někdo potřeboval, aby přežil a svědčil proti mně. Střelili ho do lopatky, protože věděli, že ráže 7,65 lopatkou neprojde, nezasáhne orgány, že bude žít.“

Kajínek dále na besedě přiznal, že se zbraněmi zabývá už od dětství. „Kdybych to udělal já, vystřílel bych zásobník s třiceti náboji do auta. Nikdo by neměl šanci přežít. UZI je tichá, účinná a ideální zbraň,“ vysvětluje.

Doma měl i nelegální zbraně

Omilostněný vrah se na besedě přiznal, že měl doma spoustu zbraní. Některé i nelegálně. Některé údajně stály až půl milionu. „Proč bych střílel z tak levné a neúčinné zbraně, opravdu netuším,“ dokončil Jiří.

Další beseda je jednoznačně v plánu. Zatím však není jisté, kdy a kde bude. Lístek na tu hodonínskou stál 330 korun. Lidé si v předsálí mohli koupit nejen slavné zelené tílko, ale i hrníčky nebo víno značky Jiří Kajínek.