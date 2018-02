Šéf mordparty Mareš bavil u Krause: "Domácí zabijačky většinou odsí*aj chlapi!

Mareš byl v Show Jana Krause už jednou a sám vyjádřil překvapení nad tím, že byl pozván znovu. Kraus argumentoval vysokým počtem vražd od začátku roku. "Mně to právě vrtá hlavou, proč jste mě sem pozval, protože my v Praze nemáme žádnou," usmíval se Mareš. Vražedný počátek roku označil za náhodu - loni došlo v Česku ke 148 vraždám, proto podle něj není na číslech za prvních pár týdnů nic zvláštního.

Připomněl i případ, který inspiroval jeden z dílů první řady seriálu Případy 1. oddělení, kde se k přepadávání stařenek a i několika jejich vraždám přiznal muž, který se zločiny neměl nic společného. Chtěl si prý jen odpočinout od družky, se kterou bydlel. Když se ho Mareš ptal, proč s přiznáním lhal, dostal skutečně úsměvnou odpověď. "Když já jsem viděl, jakou vám to dělá radost, že se přiznávám," parafrázoval výrok muže Mareš. Později se ho ptal i proč neřekl pravdu advokátovi. "No já jsem to advokátovi říkal, ale on říkal, že bude lepší, když se přiznám," řekl mu muž.

Šéf pražské mordparty u Krause: Po letech promluvil o případu zavražděné Aničky

Mareš také Krausovi a divákům doporučil nehádat se v kuchyni, kde je spousta ostrých nástrojů, vhodných k vraždě. Tam právě častěji podle něj přijdou k úhoně muži. "No většinou to odí*áme my," prohlásil natvrdo.

"My tomu říkáme domácí zabijačky, už když jsem přišel na vraždy, tak mi řekli - domácí zabijačka je dobrá, tam je pachatel a všechno je jasný," prozradil. Ve slovníčku mají i výraz pro složité případy: "To je případ, kterej nám byl čert dlužen, to je když tam ten pachatel není, to je nejtěžší. A pak ještě koukáme na to, jestli není poblíž cedule Praha-konec, že bychom to strčili Středočechům."

Na závěr pobavil při vzpomínce na loňský případ, kdy přepadená majitelka obchodu se zbraněmi postřelila zloděje, který držel nůž pod krkem jejímu prodavači. Zloděj později zemřel. "Tam je vždycky černej humor, tady jsme třeba říkali, že ten člověk byl blázen, protože kdyby šel přepadnout cukrárnu, tak na něj hodili maximálně dort se šlehačkou..."