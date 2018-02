Brutální vražda Renaty (†44): Dcera masérky promluvila! O smrti mámy se dozvěděla ze zpráv

O smrti milované maminky se dozvěděla až z televize. Dcera brutálně zavražděné Renaty (†44) je v šoku z postupu policie, která rodině vůbec nedala vědět, co se stalo.

Nehybné tělo Renaty v bratislavském bytě našel její přítel, který ihned zalarmoval policii i záchranáře. Ženě už ale nebylo pomoci, podle svědků měla po celém těle modřiny a tvář zalitou krví. Pitva následně potvrdila, že se žena stala obětí vraždy.

Policisté od partnera ženy věděli, že má Renata dvě děti, ale o tragédii jim údajně nedali vědět. „Dozvěděla jsem se to ze zpráv. Nikdo mě nekontaktoval, ani jeden policista. A nejen mě. Ani matčina a mého bratra. Dodnes se nám nikdo neozval,“ prozradila deníku Plus JEDEN DEŇ dcera (22) zavražděné ženy.

„Když jsem to viděla ve zprávách, sama jsem volala na policii a chtěla jsem se zeptat, jestli to byla moje matka. Byli jsme na třech policejních odděleních a nic nám neřekli. Přepojili nás na vyšetřovatelku a ta nezvedala telefon. Byla neděle, ale i tak to nechápu,“ pokračovala mladá žena.

Brutální vraždu maminky nemůže pochopit. „Něco takového si nikdo nezaslouží. A navíc nám ani neoznámí to, že mi zavraždili mámu. Krematorium ale už volalo bratrovi, kdy bude pohřeb,“ uvedla smutně.

Podle sousedů Renata pracovala v nočním klubu, dcera o tom ale nic neví. „Dělala masáže, ale privátní," vysvětlila.

Policie případ vyšetřuje jako vraždu, rodina ale zatím moc neví. „Řekli mi, že byla uškrcená. Zbitá, s modřinami a krvácel jí nos, neboť měla špatnou srážlivost krve,“ dodala dcera.