Čech cvičil v táboře al-Káidy: Policie stíhá i jeho rodinu!

Trojici ze středních Čech, dva muže a jednu ženu, vyšetřují policisté pro podezření z účasti v teroristické organizaci a z podpory terorismu. Informaci zveřejnil portál Seznamzpravy.cz

Podle serveru seznamzpravy.cz měl první z mužů, původně z Mratína, už absolvovat výcvik ve středisku teroristů v Sýrii. „Protože není jasné, kde se tento obviněný nachází, je stíhán jako uprchlý,“ řekl Blesku právní zástupce Adam Kopecký. „Hrozí mu trest ve výši 5 až 15 let,“ dodal.

Přestože se nikdy předtím neviděli, muž se měl v Sýrii oženit s obviněnou ženou (24) z Hořína na Mělnicku, která se do země dostala přes Turecko za pomoci převaděčů. Manželství měl domluvit třetí obviněný, bratr muže z Mratína. Ten se nyní nachází v Mauritánii, islámské republice na západním pobřeží Afriky. Obviněn je také proto, že spolupráci svého bratra s teroristy schvaloval.

Žena ve službách teroristické organizace není bojovník. To vyplývá z textu, kterým podle Seznamu popsala policie v obvinění detaily z rodinného života obviněných. Co je tedy hlavním úkolem ženy? „Zajišťuje zázemí bojovníka teroristické skupiny vařením, praním potřebných věcí a zejména morální podporou, kdy společně cvičí se zbraní, kterou mají doma,“ uvedl Seznam.

Česko už zažilo jeden podobný soud. Jan Silovský v Plzni původně za podporu a propagaci terorismu ve stadiu pokusu vyfasoval trest tři a čtvrt roku vězení. Pražský vrchní soud mu však nakonec udělil šest let. Silovský se chtěl v Sýrii přidat k IS. Začátkem února 2016 ho však turecká policie zadržela na letišti v Istanbulu. Českým policistům pak řekl, že počítal s tím, že půjde do války bojovat za ideologii IS a zabíjet lidi. Později tvrdil, že se do Sýrie jel nechat zabít.

