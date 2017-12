Tomáš, který v Tatrách přišel o sestru: Přátelé shání peníze na převoz do Česka

Při tragické nehodě v Tatrách přišel o sestru a sám skončil s těžkými zraněními. Tomáš F. (23) z Ostravy leží ve vážném stavu ve slovenské nemocnici a rodina a přátelé se mu snaží zajistit převoz do Česka. Pojišťovna totiž prý vrtulník nechce uhradit.

Sourozencům z Ostravy se stal osudným vánoční výlet do Tater. Tomáš (23) spolu se sestrou Lucií (†30) měli v pondělí namířeno na Slavkovský štít, ve výšce 1900 m n. m., ale jeho sestra patrně uklouzla a zřítila se dolů. Tomáš se jí snažil pomoci, přičemž sám spadl. Lucie bohužel několikasetmetrový pád nepřežila, její bratr Tomáš skončil v kritickém stavu v nemocnici v Popradě. Tomáš, který v Tatrách přišel o sestru Lucku: Po operaci je stále v kómatu

Ve čtvrtek přišla první dobrá zpráva. „Tomáš hýbe rukama a prý se i pousmál,“ napsala na Facebook jeho kamarádka Natálie. Rodině ale vznikl další problém, pojišťovna totiž údajně nechce proplatit Tomášovi převoz vrtulníkem do Česka, protože neměl připojištění.

Do případu se proto zapojila i dobročinná organizace Rotary Club Ostrava City, jejíž byla Lucie členkou. Po domluvě s rodinou založili transparentní účet, který jim má ulehčit vypořádání se s tragédií. „Kdokoliv z Vás bude chtít přispět, může v jakékoliv výši už od dnešního dne. Veškeré finanční prostředky půjdou rodině, která je bude čerpat na veškeré nutné náklady s touto tragédií spojené. Musíme myslet hlavně na Tomáška, on bude potřebovat finanční prostředky na léčbu a následnou rehabilitaci. Lucinka zůstane navždy v naších srdcích,“ napsala organizace na sociální síti. Kdo by chtěl také pomoci, může tak učinit zasláním peněz na č. ú. 000000-5208967379/0800. Vzhledem k tomu, že jde o nově zařízený účet, příspěvky se budou zobrazovat až po 12. lednu. Tragické Vánoce v Tatrách: Kačenka (†25) padala stovky metrů. Před smrtí poslala fotku

Video: Zasněžené Tatry mohou být nejenom krásné, ale taky nebezpečné