Drsné svědectví Kajínka o Vánocích v kriminále: Jak bude slavit letos?

"Vánoce ve vězení, to je chmura a smutek. Vánoce jsou o rodině, o dětech. Ale tam jsou ti lidé izolovaní, děti nikde, rodina nikde, tak co tam má být pěkného? Večer se podívají na televizi a jdou spát," popsal Kajínek.

Podle něj se Vánoce v kriminále neslaví. "To je spíš taková hra. Většinou je to tak, že jen ve všech vězeních dají vězňům lepší jídlo. To je jediné, co se tam děje. Možná že někde dělají pro vězně nějaký koncert, nebo něco takového, ale to se týká pár lidí. Většina to nepociťuje. Většina těch vězňů si v kantýně nakoupí nějaké to jídlo, tak si to vylepší a udělají si něco, jako že mají Vánoce," vysvětlil.

Jídlo je pro vězně jednou z mála radostí. "V některých věznicích se opravdu dává bramborový salát a kapr. A někde vězňům ryby nedají, protože jim zaskakujou kosti do krku a pak to musí řešit záchranky. Takže dávají filé, někde dokonce i vepřový nebo kuřecí řízek. Bývá k tomu i třeba balíček. Na Štedrý den je totiž večeře dříve než obvykle. A k tomu se dá na večer ještě ten balíček, třeba jablko, banán, pomeranč, mandarinku, nějaké buráky," popsal Kajínek štědrovečerní tabuli. A prozradil, čím si přilepšoval. "Já měl vždycky na Vánoce nakoupeno obrovské množství ovoce. Já nekouřím a nepiju, tak jsem měl vždycky všechno ostatní," řekl.

K menší oslavě mohou vězni využít kulturní místnost. "Tam dají dohromady stoly a udělají si vánoční tabuli. Chtějí si to zlepšit a třeba hrajou poker," uvedl. Stromeček nebo vánoční výzdoba jsou naprostou výjimkou.

Také na návštěvy mohou vězni zapomenout. "To se dělá třeba týden předem," vysvětlil Kajínek. Mezi sebou si prý vězni dárky moc nedávají. "Těch kamarádů tam moc není. Většinou je tam každý sám za sebe," řekl.

Letošní Vánoce budou ale pro Kajínka úplně jiné. Vánočním shonem se ale lapit nenechá. "Já žádný nemám... Máme borovičku, teď to budeme instalovat, ustrojíme ji s paní doktorkou (Kajínkova přítelkyně, psycholožka Magda G., pozn. red.), jak to má být a budou to normální Vánoce," řekl.

Co dá své partnerce pod stromeček, ale prozradit nechtěl. Sám prý ale po ničem netouží. "Já nechci nic... Pro mě je zajímavé jenom zdraví a svoboda. Všechno ostatní si zařídím sám. A navíc... Vy fakt nevíte, že dárky nosí Ježíšek?" smál se.