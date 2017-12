Vrah Funda, který svědčil proti Nečesanému: Vánoce za mřížemi, ale v »luxusu«!

Rodina jeho oběti prožívá další Vánoce plné bolesti a doufá, že vrah Jiří Funda (28) za svůj brutální čin tvrdě pyká. Tak tomu ale bohužel není. Přestože by měl sedět mezi nejhoršími zločinci například na Mírově nebo ve Valdicích, sedí v mírnějším kriminále, kde má i televizi, a dokonce kytaru, kvůli které vraždil!

Funda dostal 25 let za brutální vraždu své kamarádky Elišky. Té v jejím pražském bytě zasadil jednatřicet bodných ran a pak ji podřízl. Zabíjel kvůli tomu, že ho dívka přistihla, když ji chtěl okrást. Za uloupené peníze si pak koupil mimo jiné kytaru.

O jeho vině neměly soudy žádné pochyby, a Funda tak skončil rychle za mřížemi valdické věznice. Mluvit se o něm ale začalo brzy znovu. To, když byl povolán jako svědek v případu Lukáše Nečesaného, se kterým kdysi sdílel celu. Ve své výpovědi tvrdil, že se mu Nečesaný k pokusu o vraždu kadeřnice přiznal.

A od té chvíle je Fundův pobyt ve vězení plný pochybností. Ještě před svým vystoupením u soudu byl totiž přemístěn do ruzyňského kriminálu, což je snem každého vězně. Odsouzení si tamní podmínky chválí a s nadsázkou o něm mluví jako o hotelu. Funda tam ale neměl co dělat. Ruzyně se totiž profiluje jen jako vazební věznice a dále disponuje oddělením s ostrahou. Funda má však stále sedět v režimu zvýšené ostrahy.

Funda si dál »užívá« lepší vězení: Odměna za to, že práskl Nečesaného?

Zbytek trestu si ale vrah na Ruzyni neodkroutí, nedávno byl totiž přemístěn. Kdo by si však myslel, že putoval na Bory, do Rýnovic, Valdic nebo Mírova, kam by měl podle rozsudku patřit, ten se spletl. Podle zdroje Blesku sedí v Brně.

A stále se nemá špatně. "Na cele je sám a má všechno možné. Televizi, přehrávač, kytaru... Dokonce ho pouští na počítač, i když tedy bez internetu," tvrdí zdroj. Brutální vrah si tak i ve vězení užívá toho, kvůli čemu zabíjel. Otázkou je, kde na to vzal peníze. Z rodiny mu totiž zůstala jen babička, která ho také vychovávala. Ta je paradoxně velkou podporovatelkou Lukáše Nečesaného.