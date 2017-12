Řidičku, která na Olomoucku po nehodě uvízla v autě, zabil strom

Osobní vozidlo s tříčlennou posádkou havarovalo kolem 14:30 na silnici mezi obcí Norberčany a Městem Libavá. "Vůz narazil do svodidel a poté do stromu. Po nárazu strom spadl na auto a usmrtil řidičku," uvedla policejní mluvčí Marie Šafářová. Zraněni byli také dva spolujezdci, které zdravotnická záchranná služba převezla do nemocnice.

Mluvčí hasičů Vladimíra Hacsiková řekla, že dva spolujezdci byli po příjezdu hasičských jednotek už mimo havarované vozidlo a ošetřovali je zdravotníci. "Řidička vozidla zůstala uvnitř vozu zaklíněna. Hasiči ji pomocí vyprošťovacího zařízení vyprostili, avšak při nehodě utrpěla zranění, kterým na místě podlehla," dodala.