Policie vypátrala Blančina (†71) exmanžela? Jiří zmizel z pátrání. Víme proč!

K otřesnému činu došlo v Jihlavě kolem druhé hodiny odpoledne. Paní Blanka D. projížděla svým vozem přes ulici Slavíčkova na okraji města, když ji předjelo červené terénní vozidlo. Přes okénko u řidiče pak někdo vypálil dvě rány z pistole.

Blanku zasáhla jedna do hlavy, druhá do plic, ani přes rychlou pomoc svědků a následně i záchranky, se její život nepodařilo zachránit. Pachatel z místa ujel. Policie rozjela pátrání, do kterého se zapojily i vrtulníky.

"Z prvotního pověřování vyplynulo, že ze spáchání tohoto závažného násilného trestného činu by mohl být podezřelý bývalý partner mrtvé ženy, se kterým měla tato žena v dřívější době neshody, kterými se v minulosti zabývala i Policie České republiky," uvedla policejní mluvčí Dana Čírtková.

Poprava v Jihlavě: Blanku (†71) zastřelil někdo z rodiny? Její auto v protisměru zcela rozstřílel

Policie v souvislosti s tím pátrala i po červeném Hyundai iX35, který krátce před 14. hodinou našli odstavený u Chrudimi. Právě tento vůz podle našich informací patří exmanželovi zavražděné Blanky - Jiřímu D. V pátrání po jeho osobě bylo uvedeno, že může být ozbrojený a nebezpečný!

Pátrání bylo kolem 15. hodiny staženo - podle našich informací tak policie učinila z taktických důvodů. Současně byl na Chrudimsku u kraje silnice nalezen muž bez známek života.

"Vyjížděli jsme k muži v bezvědomí na okraji vozovky, když jsme přijeli na místo, nejevil známky života," uvedl Aleš Malý z pardubické záchranky. Policie pouze potvrdila, že byla nalezena mrtvola muže. "K příčině smrti a totožnosti se nemůžeme vyjadřovat," prohlásila policejní mluvčí Markéta Janovská. Podle našich informací neměl nalezený mrtvý muž v těle průstřel.

Podle všeho spolu manželé delší dobu podnikali, jenže spory se z osobního života přenesly i do profesního. Bývalí partneři nakonec skončili u soudu, který se konal uplynulý týden. Podle našich informací od soudu Jiří D. nevyšel vítězně...

Poprava v Jihlavě: Blanku (†71) zastřelil někdo z rodiny? Její auto v protisměru zcela rozstřílel

Policie už od sobotního dopoledne prohledávala dům ve Štokách, kde hledaný muž bydlí. Nad obcí rovněž létal vrtulník.

Policie prosí o pomoc řidiče i pěší svědky, kteří se v době útoku - tedy mezi 13:58 a 14:05 - pohybovali v okolí Slavíčkovy ulice, aby se ozvali na policii. Záznamy z palubních kamer ale i očitá svědectví mohou policii pomoci při pátrání.

"Na místě se měly nacházet dvě osoby pravděpodobně vyššího věku, které z místa odešly ještě před příjezdem Policie České republiky. Kriminalisté by potřebovali svědectví těchto dvou osob, které může být velice důležité pro další prověřování činu."

"Výzva směřuje také k dalším řidičům, zejména vozidel taxislužby, kteří v pátek 15. prosince v odpoledních, večerních nebo nočních hodinách brali na Jihlavsku, Havlíčkobrodsku nebo Chrudimsku do svého vozidla staršího muže a vezli ho do Chrudimi, jejího okolí nebo do obce Medlešice a jejího okolí," dodala Čírtková.