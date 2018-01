Vyražené zuby selfie tyčí a rána pěstí kvůli „dýšku“. I tohle proplácejí pojišťovny

„Alkohol za volant nepatří, a to ani o Vánocích nebo na Silvestra. Jeden z klientů nám v předvečer Silvestra hlásil krádež vozidla. Nakonec se zjistilo, že byl tak opilý, že zapomněl, kde nechal své vozidlo. Volal tedy polici a nahlásil odcizení vozidla. Auto se našlo druhý den nedaleko v příkopu vedle silnice. Při šetření se zjistilo, že autem opilý řidič odjel sám, a protože nezvládl řízení, „zaparkoval“ autem mimo silnici,“ zavzpomínla Česká podnikatelská pojišťovna (ČPP). A tím to nekončí.

Aerolinky jí zrušily let a omylem přesunuly na špatný spoj: Mladá žena cestovala jako královna!

Další klient se přesvědčil, že problém může způsobit i telefonování. Jeden z řidičů hlásil pojistnou událost, při které prý parkoval své vozidlo na mírném svahu před garáží. Když telefonoval s přítelkyní, opřel se zezadu o vůz. Jak sám popsal pojišťovně, neuvědomil si, že zem je namrzlá a zledovatělá. Což prý byl asi hlavní důvod, že jeho auto samo odcestovalo do garáže, ale vrata byla tou dobou ještě stále zavřená.

Babička podvodnice

I babičky občas pojišťovnu překvapí. Jedna taková v ČPP hlásila škodu z pojištění odpovědnosti. Podle svých slov odvážela suť na kolečku. Z kopce těžký náklad nezvládla a kolečko se rozjelo a odřelo auto, které stálo při cestě. Vyšetřovatelé ale měli podezření na pojistný podvod. Paní trvala na své verzi. Teprve když se do vyšetřování vložila také policie, přiznala, že chtěla pomoci své vnučce. Auto bylo totiž jejího přítele, který ho odřel při neopatrném vjíždění do garáže.



„Reklamovat může klient cokoli, otázka je, jestli mu to cestovní kancelář uzná. Lidé reklamují všechno od toho, že je příliš černochů na pláži v jižní Africe, až po to, že se pohádali s tchyní. Záleží, co cestovní kancelář nakonec uzná, podle toho, co také slíbila. Mnohdy bývá rozpor mezi tím, co slíbila a co dodala,“ uvedl už dříve pro Blesk Zprávy Jan Papež z Asociace cestovních kanceláří.

Série neštěstí málem skončila smrtí

V pojišťovně Axa zažili kromě kuriozit i pořádně perné chvíle. „Naše klientka zažila během dovolené na Madagaskaru šílenou jízdu. Po havárii zájezdního autobusu ji místní doktor nevhodně ošetřil a přehlédl zlomeninu holenní kosti,“ uvedl pro Blesk Zprávy mluvčí pojišťovny Axa Jiří Cívka.

Po dramatickém 15hodinovém nočním převozu sanitkou přes půl ostrova byla žena hospitalizována v hlavním městě Antananarivu, kde pro změnu neměli dostatečné vybavení na léčbu jejího stále se zhoršujícího stavu. Ke zlomenině se totiž přidal zánět žil.



„Za klientkou přiletěl náš lékař a zařídil letecký převoz na nedaleký ostrov Reunion, který měl být na léčbu lépe vybaven. Po příletu ale vyšlo najevo, že celá nemocnice stávkuje. Klientce šlo v tuto chvíli už o život, zánět vyvolával vysoké horečky,“ vysvětlil Cívka.

Pojišťovny ukázaly na podvodníky: Lidé si pro pár tisíc ukousli i prst



Lékař osobně obíhal personál a přemlouval doktory i zdravotní sestry, aby mu pomohli ženu operovat. To se mu nakonec povedlo a klientce tím bez nadsázky zachránil život.

I tato pojišťovna však zažila také humorné situace. „Klient si spletl čluny a omylem u mola odvázal záchranný člun v hodnotě skoro 600 000 Kč. Člun se ztratil na moři a už se nikdy nenašel. Kupodivu nešlo o oblast Bermudského trojúhelníku,“ uvedl Cívka.

Pojišťovna řešila dokonce také explozi. Jeden z klientů trávil odpoledne na své lodi. V momentě, kdy si šel do kuchyňky umýt nádobí, loď samovolně explodovala. Muž naštěstí vyvázl bez vážnějších zranění.

Nedal spropitné, dostal pěstí

Kuriozitu přidává i Evropská pojišťovna. „Muž nechal na velbloudu v Turecku povozit své děti, ale když po něm chtěl velbloudář tučný bakšiš a klient odmítl, dostal ránu pěstí, kvůli které jsme mu museli zajistit ošetření a 2denní hospitalizaci,“ popsal mluvčí pojišťovny Michal Štefl.



Další problém pak řešili v Turecku. Manželé se účastnili večerního kulturního programu, když při skandovaném potlesku praskl řemínek hodinek pána u vedlejšího stolu a ty dopadly na nohu ženy a způsobily jí zlomeninu prstu.



„Studentka při focení selfie tyčí u BigBenu udeřila omylem japonskou turistku do tváře a vyrazila jí dva přední zuby; z pojištění odpovědnosti jsme vyplatili přes 90 tisíc korun,“ uvedl další kuriozitu Štefl.



Podobně se fotil semadvacetiletý mladík. Jenže u fotografování selfie tyčí zakopnul, upadl na ni a naštípl si žebro.