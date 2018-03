Na devět let poslal do vězení Krajský soud v Plzni pěstounku Denis M. (26), která podle obžaloby utýrala svěřenou neteř. Žena s inteligencí na hranici mentální retardace dívence zlomila čelist a mlátila ji páskem do hlavy. Dítě zemřelo loni v říjnu v nemocnici na krvácení do mozku.

Denisa přiznala, že malou Janičku bila, když dítě odmítalo jíst. Odmítla ale, že by za její smrt mohla. „Je vina z toho, že od konce srpna až do 5. října z malicherných důvodů, jako bylo odmítání jídla a pláč, bila holčičku do hrudníka, zad a tváře. Dvakrát ji kousla do tváře a jedenkrát do ruky. Jedenkrát jí také prsty zmáčkla silně hlavičku. V září holčička spadla z postýlky a zlomila si čelist. Ona nezajistila odborné stomalotogické vyšetření a léčení," četl odůvodnění devítiletého rozsudku soudce Martin Karton.

Se zlomenou čelistí holčička trpěla celý měsíc! Až do osudného 5. října loňského roku. „Osudný den 5. října holčičku při krmení udeřila rukou do hlavy a pak ji třikrát praštila koženým páskem do temene hlavy. Když holčička upadla do bezvědomí, chytila ji za ruce, držel je za ně a silně s dítětem třásla, aby e probrala,“ vypočetl soudce. Holčičce pak zavolala sanitku, dítě zemřelo o čtyři dny později na krvácení do mozku.

Soud poslal tetu-tyranku na devět let do vězení se zvýšenou ostrahou za těžké ublížení na zdraví a za přečin týrání svěřené osoby. Polehčujícími okolnostmi podle soudce je přiznání, projevená lítost i to, že dívence zavolala sanitku.

Žena přitom pěstounkou vůbec být neměla. Trpí totiž duševní poruchou. „Jde o smíšenou poruchu osobnosti. Ta se u ní projevuje zvýšenou agresivitou,“ uvedl psychiatr Václav Fait.

Má také intelekt na hranici mentální retardace a při nervozitě směřuje agresivitu na lidi v jejím okolí. „S touto povahovou výbavou paní není vhodnou pěstounkou,“řekla soudní psycholožka Karolína Malá s tím, že inteligenční podprůměr samotný pro výchovu dětí stačí. Její IQ se pohybuje kolem 70, což je na úrovni asi 12letého dítěte.

Vlastní matka neměla pro výchovu podmínky

Utýraná holčička byla v rodině příbuzných od července 2017 spolu s půlroční sestřičkou Denisou. Jejich vlastní matka Miroslava neměla pro výchovu podmínky a otec byl omezený ve svéprávnosti.

„Holčičky jsem chodila denně navštěvovat. Ten den měla Jana narozeniny, chtěla jsem jí popřát. Zatelefonovala jsem bratrovi Janu M. Řekl mi, že dcera je v nemocnici. Už dříve jsem si všimla, že Jana špatně kouše. Upozornila jsem na to bratra, ale on mi řekl, že je to dobrý,“ vypovídala Miroslava O, která má celkem sedm dětí, ani o jedno ale nepečuje.

Rodina byla samá exekuce

Strýc (35) Janičky prý o týrání nevěděl. „Doma všechno dělal. Staral se o holčičky, vařil, uklízel. Denisa na něj jen křičela, komandovala ho a seděla u Facebooku,“ řekla Miroslava O.

U soudu zaznělo, že její bratr, strýc utýrané holčičky, měl na krku několik exekucí, byl v insolvenci. Tyranka Denisa M. měla také jednu exekuci, rodině chyběly peníze. „Pohádala jsem se s matkou (Janičky - pozn. red.) Nevyřídila všechny potřebné papíry k pěstounství a my neměli žádné dávky,“ vypověděla u soudu Denisa M.

Holčičky byly svěřeny do péče rozhodnutím okresních soudů v Písku a v Příbrami loni v červnu. Tím, že se jednalo o umístění dětí k příbuzným, nemusel se zkoumat jejich psychický stav. Ve stejné době se rodina přestěhovala do Rokycan.

