Vodnář

Jestli nebudete pečlivě plnit zadané úkoly, tak vám to může šéf dát později pořádně slíznout. Každopádně se na vás rád povozí, takže byste z původních úlev měli více škody než užitku. To vám za to přece vůbec nestojí. Chce to jen trochu sebezapření.