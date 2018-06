V bývalém areálu plicní léčebny na Jižníku v Krnově to brzy bude opět žít životem. Sedm let opuštěná budova se stane součástí střediska soukromého vyučování firmy Renova z Milotic nad Opavou. Té se od města podařilo budovu koupit za 4 miliony korun a chce sem kompletně přesunout své školní dílny a internát.

„Docílíme tím zkrácení zbytečného cestování studentů, kteří mají teoretickou výuku ve Střední škole průmyslové Krnov v Soukenické ulici," zmínil se pracovník střediska František Tomčala.

Škola je jedinou v republice, která nabízí vzdělávací program pro restaurátory. Poslední roky ale chybí žáci. „Problémem je, že rodiče k nám děti do školy nechtějí dát, když zjistí, že musí jít z nádraží dva kilometry lesem, než dojdou do školy, proto jsme hledali jiné prostory. Krnov je pro nás nejvýhodnější, protože teorii nám učí zdejší střední škola průmyslová," řekla ředitelka Renovy Jaroslava Tomčalová.“

Nový vlastník předpokládá, že se do budovy nastěhuje do dvou let. Musí projít rekonstrukcí. „Jsme si vědomi toho, že dům musí projít celkovou rekonstrukcí, ale už jsme si to jednou vyzkoušeli a spoustu věcí umíme udělat sami," dodala Tomčalová.

Areál postavil před více než pětaosmdesáti lety na Ježníku krnovský podnikatel Josef Irmler. Luxusní lázeňský hotel nabízel hostům lázeňské procedury, taneční parket, vyhlášenou kuchyni a prosluněnou terasu. Za války se z hotelu stala léčebna vojáků wehrmachtu, po válce pak plicní léčebna pro horníky z Ostravska. Činnost ukončila na podzim roku 2011.

