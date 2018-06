„Nelíbí se nám na tom, že jsme vůbec nebyli informováni o těchto krocích, nebyly informovány ani odbory nemocnice, ani zaměstnanci,“ uvedl Starosta Orlové Tomáš Kuča. město chystá mimořádné zasedání zastupitelstva, kde bude požadovat účast představitelů kraje, s nimiž chtějí zastupitelé o celé situaci diskutovat. Lidé zase chystají na středu demonstraci.

Podle starosty právě orlovská nemocnice loni pomáhala vykrýt výpadky karvinské interny, které chyběli lékaři. „Vadí nám, že nevíme, jestli se to zastaví u interny a nebude to pokračovat chirurgií, ortopedií, rehabilitací. Na zastupitelstvu nám chirurgové sdělili, že chirurgie bez interny nemůže fungovat. Máme obavy, aby to nebyl začátek kompletního přesunu lůžkové části do karvinské a havířovské části nemocnice,“ řekl Kuča.

Podklady jsou zatím neveřejné

Náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví Martin Gebauer (ANO) řekl, že dokud materiál o optimalizaci neschválila rada a zastupitelstvo, tak je neveřejný a nemohli s ním být proto seznámeni všichni pracovníci nemocnice. „Než jsme stačili zareagovat, svolat je a vysvětlit to, tak se rozběhla tato protestní akce,“ podotkl Gebauer.

Kraj už podle něj začal jednat s lékaři a dalšími zástupci z nemocnice. Náměstek připustil, že cílem kraje je postupně vytvořit jednu velkou internu.

„Ten materiál obsahuje všechny kroky, momentálně se hovoří pouze o interním oddělení. Pravda je ta, že bez interního oddělení opravdu operační obory fungovat nemohou. Nedojde k likvidaci, ale dojde k vytvoření jedné velké interny, která bude konkurenceschopná a jednoho velkého chirurgického oddělení," řekl Gebauer.

V Orlově chtějí udělat jen následnou péči

Podle něj se ještě bude diskutovat o tom, jak v Orlové zachovat akutní ambulantní péči. Připustil, že pokud by v Karviné velká interna vznikla, bylo by optimální soustředit k ní i chirurgii a případně i ortopedii.

Orlovská nemocnice by se měla soustředit na následnou a dlouhodobou péči či rehabilitace. V okrese Karviná je šest nemocnic, které si už dnes podle Gebauera "vykrádají pacienty". Za jediný způsob jejich ekonomické záchrany považuje právě optimalizaci.

Odbory jsou zděšené

Předsedkyně nemocničních odborů Denisa Stolarczyková s postupem kraje nesouhlasí. Podle ní má nemocnice obrovskou podporu i ze strany občanů. Petici za zachování stávajícího rozsahu lékařské péče a proti rušení interního oddělení v nemocnice už podepsaly stovky, možná i tisíce lidí.

„Jsme stmeleni, máme stabilní lékaře, sestry, ošetřovatelky, kteří tu pracují léta,“ řekla Stolarczyková. Naopak v Karviné je podle ní situace zcela jiná. „Nesouhlasíme s tím, aby z naší nemocnice byla jen následná péče. Naše nemocnice je na všech odděleních vytížená z 80 procent,“ doplnila Stolarczyková.

