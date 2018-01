Několikrát do měsíce jako by se usadili v bytovce v Radimi všichni čerti. „To tu přijede ta partička hlučná a je zle. Sousedé dělají neplechu a kravál. Chlastají, dělají bordel po baráku, nedá se spát,“ říká nájemník Rudolf Lipka (65).

Dlouhodobý problém vzniká především o víkendu, kdy se do malé garsonky nahrne pár desítek lidí a začne pravé peklo. „Máme z nich strach. Bojíme se jich. Nechali jsme si kvůli nim udělat i bezpečnostní zámek,“ ukazuje Daniela Lipková (62).

Příbytek si pár pronajímá od Státního pozemkového úřadu. „Žijeme zde 42 let, ale to jsme ještě nezažili. V Bruntále jsme si čtyřikrát stěžovali, donesli jsme i fotky. Úřad s tím nemíní nic dělat. Prý se o to máme postarat sami,“ krčí rameny penzista Rudolf.

Fotky ani stížnosti úřednici Státního pozemkového úřadu neobměkčily. Spíše to manželům připadalo, že se jich chce zbavit. Věc prý řešit odmítla.

„Na nás je jen uklízet nepořádek, držet hu*u a platit zde nájem. Ještě na mě poslali policajty, že jsem je prý napadl, což se ale neprokázalo,“ stěžuje si další soused Zdeněk Vala (53).

Prý si nestěžují!

Státní pozemkový úřad tvrdí, že si nájemníci bytů v Radimi, kteří se v zoufalství obrátili na Blesk, nikdy na situaci nestěžovali. „Žádnou písemnou stížnost neevidujeme. V souvislosti s užíváním bytu panem Romanem R. neproběhlo žádné speciální jednání nebo kontrola,“ řekl mluvčí Státního pozemkového úřadu Hynek Jordán.

Mohou se bránit?

„Pokud se nepodařilo sousedům uspět u pobočky Státního pozemkového úřadu, měli by se obrátit na policii, která zhodnotí, zda že v jejich domě dochází k narušování toho soužití, rušení nočního klidu nebo veřejného pořádku. A rozhodne, zda jde o přestupek či o trestný čin. V opačném případě případ odloží,“ vysvětlil renomovaný advokát Josef Lžíčař.