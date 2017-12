„Hodinu po půlnoci tu nějaký chlapský hlas zařval. Dvakrát. Úplně mě to probudilo. Do pár minut tady nastalo peklo. Plný barák policajtů, ten kluk se jim bránil, byl agresivní, museli ho zpacifikovat,“ řekla Blesku nejbližší sousedka.

Co se ale v bytě přesně stalo, nikdo přesně neví, a ani to, jakým způsobem Jana odešla nedobrovolně z toho světa. „Já vím jen tolik, že ten kluk neměl v hlavě vše v pořádku. Sice studoval vysokou, ale byl schizofrenik,“ dodala sousedka, která se diví, že policie až do 18. prosince o vraždě mlčela.

„Osoba pachatele se v této chvíli již nenachází na svobodě. Kriminalisté prověřují motiv a veškeré okolnosti, které mohou mít vliv na trestněprávní odpovědnost podezřelého. Vzhledem k současné fázi vyšetřování není reálné k této věci zveřejňovat další informace,“ řekl policista Richard Palát.

