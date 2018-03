Od 3. dubna do 31. srpna bude silnice zprůjezdněna kyvadlově. „Po prázdninách začnou dokončovací práce na zajištění svahu. Hotové mají být do konce roku, kdy by měla být silnice zcela průjezdná,“ řekla mluvčí kraje Monika Brindzáková. Svah se sesul v září 2014 po vydatných deštích. Zavalil i jeden karavan, kde se zranila žena.

Podle ní bude kraj jednat s firmou o tom, aby se provoz částečně zachoval i na podzim při dokončovacích pracích. Celkové náklady oprav přesáhnou 40 milionů. Kraj získal na sanaci svahu asi deset milionů korun z fondu životního prostředí. Dalších 15 milionů dá ze svého.

Komunikace bude od dubna průjezdná jedním jízdním pruhem kyvadlově v obou směrech. „Jihomoravský kraj si nechal vypracovat doplňkový geotechnický průzkum a tyto nově získané údaje bylo možné použít jako relevantní podklad pro vydání rozhodnutí,“ řekl hejtman Bohumil Šimek (ANO). Místem budou moct jezdit osobní auta a veřejná autobusová doprava.

„Nyní probíhá zpracování dokumentace pro stavební povolení. S vybraným zhotovitelem stavby bude kraj jednat o podmínkách, za kterých bude moct kyvadlová doprava fungovat i po dobu realizace stavby,“ dodal Hýbler.

S úplným otevřením se počítá na konci roku 2018 po dokončení stabilizačních pracích. „Jsem ráda, že po více než třech letech bude silnice sloužit k osobní a veřejné dopravě," řekla starostka Dolních Věstonic Jaroslava Rajchlová (Věstonická Beseda).

Silnice III. třídy mezi Pavlovem a Věstonicemi je uzavřená od podzimu 2014, kdy se pod ní sesunul svah. Dolní Věstonice v minulosti opakovaně neuspěly u ministerstva životního prostředí se žádostí o dotaci na opravu vozovky a stabilizaci svahu. Proto se do řešení situace zapojil Jihomoravský kraj, který o dotaci požádal sám.

VIDEO: V roce 2015 zavalila zemina nedostavěnou dálnici D8.

