Jiří Ch. (+43) se v podroušeném stavu v hospůdce na rohu Kotlářské a Bayerovy ulice pustil do svého známého Iva K. (47), podle četných svědků se neurvalým způsobem domáhal vrácení půjčené tisícovky.

„Po mé levé straně přistoupil nějaký muž a začal pokřikovat na Ivoše. Podíval jsem se nahoru, usoudil, že ho vidím poprvé v životě, a nevěnoval jsem tomu pozornost. Když jeho handrkování neustávalo, řekli jsme mu, aby nás opustil, že se bavíme,“ popsal začátek hrocení situace jeden z kamarádů obžalovaného.

„Ivoš mu tisícovku chtěl vrátit, ale pochyboval, že by si to dotyčný v takovém stavu opilosti pamatoval,“ dodal.

Obžalovaný Ivo K. se nakonec po nekončících slovních útocích Jiřího Ch. zvedl s tím, že jde věc uzavřít. Jenže na nedalekém přechodu došlo na fyzickou konfrontaci obou mužů. „Myslel jsem si, že to bude klasické hospodské pořvávání. Najednou jsem ale uslyšel z ulice zděšený křik, někoho táhli po kraji silnice," řekl svědek.

„Byla to nešťastná náhoda. Udeřil mě do obličeje, tak jsem mu to vrátil. Jenže zavrávoral, upadl a uhodil se do hlavy. Mrzí mě to, nemělo k tomu dojít,“ popsal Blesku svou verzi události Ivo K.

Soud zadá nový posudek

Jiří skončil v brněnské Vojenské nemocnici, později ho převezli do Ivančic. Tam na následky vážného zranění hlavy zemřel. Soud jednání ve čtvrtek odročil, zadá totiž nový posudek, který by více osvětlil okolnosti úmrtí.

Za ublížení na zdraví s následkem smrti hrozí obžalovanému až deset let vězení.

