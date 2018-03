Váhy

V lásce to teď u vás může nepříjemně zaskřípat. Přitažlivost a šarm vám sice nescházejí, ale právě to se může stát spouštěčem velkých problémů. Už za pár dnů se navíc do všeho hodlá vmísit ještě konfliktní Mars, který je proslulý jako mistr potíží.