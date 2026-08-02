Žena na Bulovce s podezřením na nebezpečnou nákazu: Přišly výsledky testů!

Ženu s podezřením na vysoce nakažlivou nemoc převezli z Hradce Králové do Fakultní nemocnice Bulovka.
Ženu s podezřením na vysoce nakažlivou nemoc převezli z Hradce Králové do Fakultní nemocnice Bulovka.
Ženu s podezřením na vysoce nakažlivou nemoc převezli z Hradce Králové do Fakultní nemocnice Bulovka.
Ženu s podezřením na vysoce nakažlivou nemoc převezli z Hradce Králové do Fakultní nemocnice Bulovka.
Ženu s podezřením na vysoce nakažlivou nemoc převezli z Hradce Králové do Fakultní nemocnice Bulovka.
Autor: ČTK - 
2. srpna 2026
08:57

U ženy hospitalizované od sobotního odpoledne v pražské Fakultní nemocnici Bulovka, která měla zdravotní potíže po návratu z Ugandy, se žádná nebezpečná nákaza nepotvrdila. ČTK o tom dnes ráno informovalo ministerstvo zdravotnictví (MZd). Laboratorní vzorky vyhodnocoval přes noc Kochův institut v Berlíně.

„Pacientka zůstává nadále v péči lékařů Fakultní nemocnice Bulovka, kteří pokračují v diagnostice s cílem upřesnit konečnou diagnózu. O dalším léčebném postupu bude rozhodnuto podle výsledků laboratorních testů,“ sdělila mluvčí MZd Naďa Chattová.

Na Bulovku byla žena převezena z Fakultní nemocnice Hradec Králové. Podle Fošuma žena zareagovala ukázkově, před cestou do nemocnice tam zavolala, takže se na kontakt s ní personál ambulance mohl připravit v ochranných oblecích. Mezi vysoce nebezpečné nákazy patří například ebola, virus Marburg nebo další tropické krvácivé horečky.

Podle ředitele Odboru ochrany veřejného zdraví MZd Matyáše Fošuma  žena pobývala v Ugandě zhruba dva týdny na zájezdu organizovaném cestovní kanceláří, nebyla v kontaktu s místními. Vrátila se 29. července a má příznaky horečky. Riziko, že by mohlo jít o ebolu, nepovažuje za vysoké, protože se pohybovala daleko od jejích ohnisek.

Podle Fošuma žena zareagovala ukázkově, před cestou do nemocnice tam zavolala, popsala příznaky i cestovatelskou anamnézu, takže se na kontakt s ní personál mohl připravit v ochranných oblecích. Mezi vysoce nebezpečné nákazy patří například ebola, virus Marburg nebo další tropické krvácivé horečky. Na škálu těchto chorob berlínská laboratoř vzorek testovala.

Uganda se spolu se sousedním Kongem potýkala v posledních měsících s epidemií eboly. V úterý ale tato africká země oznámila, že po 42 dnech od posledního případu skončila. Nakazilo se tam 20 lidí, dva z nich zemřeli. Většina pocházela ze sousedního Konga, kde dosud podle místních úřadů počet případů překročil 3500, přičemž 1556 z nich skončilo úmrtím pacienta.

V Kongu pobýval i americký lékař, který byl na Bulovce kvůli podezření na ebolu preventivně izolovaný letos na přelomu května a června. Při své práci byl v kontaktu s nakaženými, nemoc se ale u něj neprojevila.

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Ženu s podezřením na vysoce nakažlivou nemoc převezli z Hradce Králové do Fakultní nemocnice Bulovka.
Ženu s podezřením na vysoce nakažlivou nemoc převezli z Hradce Králové do Fakultní nemocnice Bulovka.
Ženu s podezřením na vysoce nakažlivou nemoc převezli z Hradce Králové do Fakultní nemocnice Bulovka.
Ženu s podezřením na vysoce nakažlivou nemoc převezli z Hradce Králové do Fakultní nemocnice Bulovka.
Ženu s podezřením na vysoce nakažlivou nemoc převezli z Hradce Králové do Fakultní nemocnice Bulovka.

Témata:
UgandaBerlínMinisterstvo zdravotnictvíinfekční onemocněníFakultní nemocnice Hradec Královéebolazdravotní potížeFakultní nemocnice BulovkaKonžská demokratická republika
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