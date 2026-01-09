ONLINE: Kvůli sněhu kolabuje doprava! Kamiony blokují silnice, tramvaje v Praze mají potíže

9. ledna 2026
9. ledna 2026
11:00
9. ledna 2026 
9. ledna 2026
06:39

Přes území Plzeňského, Karlovarského, Jihočeského, Ústeckého a Středočeského kraje postupuje od dnešního rána intenzivní sněžení, za hodinu může místy napadnout kolem tří centimetrů sněhu. V aktuální výstraze to uvedl Český hydrometeorologický ústav. Přibývá i nehod, sněžení komplikuje dopravu nejen v Plzeňském kraji, kde se srazilo auto se sanitkou. Dění kolem dopravních komplikací a sněžení sledujeme na Blesk.cz online. 

  • Sněžení bude postupovat přes tyto kraje dále k severovýchodu a může zkomplikovat dopravu během ranní špičky zejména v západní polovině republiky.
  • Kamiony uvízlé v kopci zastavily provoz na dálnici D5 mezi 144. až 136. kilometrem na Tachovsku ve směru na Prahu.
  • Dálnici D6 na 4. kilometru ve směru na Karlovy Vary uzavřela nehoda nákladního auta a dvou osobních aut. „Nákladní vůz se dostal do smyku a další dvě vozidla pak nedobrzdila, došlo k další nehodě,“ uvedla krajská policejní mluvčí Vlasta Suchánková.

  • Hlášeny jsou nehody řidičů, kteří nepřizpůsobili jízdu stavu vozovky. Například v Dolanech na Klatovsku se srazilo auto se sanitkou.

Silné sněžení v Česku - leden 2026
9. 1. 2026

D8 je na 7. kilometru u Postřižína na Mělnicku ve směru na Prahu uzavřená, kamiony uvízly kvůli kluzké vozovce. Provoz na D6 na 4. km už je obnoven.

 

11:34
9. 1. 2026

Policie na sociální síti X sdílela aktuální fotografii z 50. kilometru na dálnici D1. Řidičům dopoučila, aby se dané trase vyhnuli. 

10:41
9. 1. 2026

V Ústeckém kraji se v hustém sněžení tvoří kolony na D8 od Lovosic ve směru na Německo. Přibývá nehod, zavřená je cesta z Litvínova na Klíny

10:28
9. 1. 2026

Pražské letiště dnes dopoledne kvůli sněžení omezilo počet příletů za hodinu. Lety mohou nabírat půlhodinová až hodinová zpoždění. Pravidelně vyjíždí technika pro úklid drah od sněhu. Dopoledne byly zrušeny dva odlety z ruzyňského letiště, a to do Amsterodamu a Londýna, sdělila mluvčí Letiště Praha Denisa Hejtmánková.

„Létá se, ale máme omezený počet příletů za hodinu během celého rána a dopoledne, a to z toho důvodu, abychom stihli uklízet hlavní vzletovou dráhu pro bezpečné přistání a vzlety letadel,“ uvedla Hejtmánková. Na letišti vzhledem k počasí neprodleně spustili úklid drah, odbavovacích ploch a dalších silnic v celém areálu, aby byly sjízdné i příjezdové cesty v okolí letiště a parkoviště. „Prioritou je v první řadě úklid ranveje a pojezdových drah pro letadla, na které od rána vyjížděla již několikrát kolona speciální techniky,“ dodala Hejtmánková.

Pražské letiště zasypané sněhem, 9. ledna 2026 Pražské letiště zasypané sněhem, 9. ledna 2026 Pražské letiště zasypané sněhem, 9. ledna 2026
10:26
9. 1. 2026

Situace v Praze je s přibývajícím sněhem čím dál horší. Kamiony v blokují mimo jiné sjezd z Jižní spojky, Průmyslovou ulici či Radotínský most, policisté řeší několik hromadných nehod. Nejezdí tramvaje mezi náměstím Míru a Vršovicemi, na Vinohradské ulici provoz tramvají zastavily uvízlé kamiony. Problémy má MHD také v dalších kopcovitých lokalitách. Cestující v hromadné dopravě tak musí počítat se zpožděními, výhybky tramvají někde zapadly sněhem, jinde na kolejích uvízla auta. Některé příměstské autobusové linky jsou zkráceny.

Kamion zablokoval Vinohradskou ulici v Praze, 9. ledna 2026 Kamion zablokoval Vinohradskou ulici v Praze, 9. ledna 2026 Kamion zablokoval Vinohradskou ulici v Praze, 9. ledna 2026
10:13
9. 1. 2026

Na středočeských silnicích jsou desítky dopravních nehod, postupně přibývá uvízlých nákladních aut. V terénu je veškerá technika silničářů.

Nehoda na D6, 9. ledna 2026 Nehoda na D6, 9. ledna 2026
09:51
9. 1. 2026

Policisté uvedli, že od šesti od rána do cca 9:30 se v Praze stalo zhruba 30 nehod. „Aktuálně z důvodu špatné sjízdnosti je ulice Spořilovská neprůjezdná a ulice Kbelská z důvodu dopravní nehody dvou nákladních vozidel taktéž neprůjezdná,“ dodali.

09:43
9. 1. 2026

Hasiči začínají vyprošťovat kamion, který po nehodě skončil na boku a blokuje dálnici D6 u Tuchoměřic. Dálnice je stále zavřená.

Nehoda na D6, 9. ledna 2026 Nehoda na D6, 9. ledna 2026 Nehoda na D6, 9. ledna 2026
09:21
9. 1. 2026

Kvůli kamionům museli policisté uzavřít ulici Spořilovská v Praze - náklaďáky stojí v kopci a blokují provoz.

09:20
9. 1. 2026

V Jeremiášově ulici v Praze se na křížení s Plzeňskou srazilo několik aut. Jde o jednu z mnoha nehod, kterou policisté v pátek ráno v hlavním městě řeší.

Nehoda v Jeremiášově ulici v Praze, 9. ledna 2026
09:02
9. 1. 2026

Silnice v Praze jsou zasněžené, průjezdné se zvýšenou opatrností. 

Sněžení v Praze, 9. ledna 2026 Sněžení v Praze, 9. ledna 2026
08:58
9. 1. 2026

Dnes v 11.00 hodin bude na základě předpovědi intenzivniho sněžení uzavřen úsek silnice č. I/10 mezi Tanvaldem a Harrachovem včetně hraničního přechodu Polska, uvedla policie na sociální síti X. Změna se týká nákladní dopravy nad 3,5t s výjimkou autobusů.

08:49
9. 1. 2026

Policie uzavřela kvůli hustému sněžení a neukázněným řidičům pro nákladní dopravu cestu z Chomutova do Německa přes Horu Sv. Šebestiána. ČTK to řekla policejní mluvčí Pavla Kofrová.

Kamiony zablokovaly cestu silničářům, kteří nemohou pokračovat v údržbě hlavního tahu do sousední země. Sněžení komplikuje dopravu také na Lounsku, Mostecku a hustě sněží už i v dalších částech Ústeckého kraje.

Ranní sněžení v Česku. (9. 1. 2026) Ranní sněžení v Českých Budějovicích. (9. 1. 2026)
08:32
9. 1. 2026

Také na jihu Čech od rána sněží, což může na některých místech komplikovat dopravu. Silničáři udržují vozovky na území celého kraje, v terénu mají veškerou možnou techniku. ČTK to řekl dispečer Správy a údržby silnic Jihočeského kraje Vlastimil Zikmund.

„Situace je stejná prakticky na celém území kraje. Nejvíce samozřejmě sněží na Šumavě, což ale odpovídá předpovědi meteorologů,“ uvedl. Dodal, že řidiči však musí být obezřetní na vozovkách na všech úrovních. „Platí to od dálnice až po silnice nejnižších tříd,“ řekl dispečer.

Sněžení v Českých Budějovicích (9.1.2026) Sněžení v Českých Budějovicích (9.1.2026) Sněžení v Českých Budějovicích (9.1.2026) Sněžení v Českých Budějovicích (9.1.2026)
08:30
9. 1. 2026

Počasí komplikuje i hromadnou dopravu, podle webu Pražské integrované dopravy jsou aktuálně omezené linky 311, 482, 590, 628 a 630.

08:29
9. 1. 2026

Silnice ve Středočeském kraji jsou dnes ráno sjízdné se zvýšenou opatrností, v části kraje sněží, nejvíc na Kladensku a Benešovsku, kde je aktuálně v terénu 57 sypačů. ČTK to za Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského kraje řekl Josef Holek. Policie zatím výraznější komplikace v dopravě neeviduje, situace se ale může změnit, řekla ČTK před 07:00 krajská policejní mluvčí Vlasta Suchánková.

„Na oblastech Kladno a Benešov evidujeme sněhové přeháňky se zvětšující se intenzitou. Na oblasti Kutná Hora se přeháňky začínají projevovat pozvolna,“ uvedl Holek. Na Kladensku je v terénu 29 sypačů, na Benešovsku 28 sypačů, na Kutnohorsku šest sypačů. „Vzhledem k postupující sněhové frontě se dá předpokládat během následujících hodin nasazení většího počtu techniky na oblastech Kutná Hora a Mnichovo Hradiště, kde je zatím relativní klid,“ doplnil Holek.

„Od 02:00 do 06:45 máme zhruba deset dopravních nehod, což není nic výjimečného, ale situace se může změnit,“ řekl Suchánková. Na Berounsku o obce Železná havarovalo před 06:00 osobní auto, řidič je podle Suchánkové při vědomí. Zda nehoda souvisí s počasím, policie zatím nemůže potvrdit.

08:28
9. 1. 2026

Bez větších problémů se zatím mohou vydat řidiči na silnice v Olomouckém kraji, další sníh by měl pokrýt vozovky zřejmě nejdříve během dnešního poledne. Silnice prvních tříd jsou tak dnes ráno holé, suché a vymrzlé. Se sněhem však musejí počítat řidiči na vedlejších vozovkách na Jesenicku nebo na silnicích ošetřovaných inertně posypem drtí na Šumpersku, řekli dnes ČTK dispečeři silnic. Teploty v kraji klesly hluboko pod bod mrazu, na Šumpersku bylo dnes ráno minus 20 stupňů.

„Sněhové přeháňky na Šumpersku čekáme kolem oběda, napadnout má maximálně tři centimetry. Silnice jsou v okrese nyní suché a vymrzlé, na inertních vozovkách leží ujetá zledovatělá vrstva sněhu kryta posypem,“ řekl ČTK dispečer šumperské správy silnic.

08:21
9. 1. 2026

Kamiony uvízlé po nočním sněžení v kopcích dnes ráno zastavily provoz na dálnici D5 na dvou místech na Tachovsku. Nejprve informovalo Národní dopravní informační centrum Ředitelství silnic a dálnic o uvízlých kamionech mezi 144. až 136. kilometrem na Tachovsku ve směru na Prahu. Následně oznámili policisté, že uvízlý kamion v kopci u Kladrub na Tachovsku zastavil provoz i na 112. kilometru D5 na Prahu.

08:18
9. 1. 2026

Dálnici D6 na 4. kilometru ve směru na Karlovy Vary uzavřela dnes ráno nehoda nákladního auta a dvou osobních aut. Záchranáři převezli k dalšímu vyšetření do motolské nemocnice řidiče nákladního auta. Vyplývá to z informací policie a záchranné služby.

Havárie se stala u Hostivice u pražského letiště před 07:00. „Nákladní vůz se dostal do smyku a další dvě vozidla pak nedobrzdila, došlo k další nehodě,“ řekla ČTK policejní mluvčí Vlasta Suchánková. Nákladní auto skončilo na boku, upřesnila později policejní mluvčí Barbora Schneeweissová.

Nehoda na D6, 9. ledna 2026 Nehoda na D6, 9. ledna 2026 Nehoda na D6, 9. ledna 2026 Nehoda na D6, 9. ledna 2026
08:13
9. 1. 2026

Sněžení v Karlovarském kraji během rána ještě zesílilo, a tak jsou i po projetí pluhu silničářů za několik minut silnice znovu zasněžené.

„Od 5:00 jsme na tísňovou linku přijali osm oznámení o dopravních nehodách, při nichž naštěstí nedošlo k žádnému zranění. U Karlových Varů řidič nákladního automobilu najel na svodidla, u obce Potůčky došlo ke srážce osobního vozidla s pluhem a několik vozidel sjelo do příkopu či narazilo do svodidel. Hůře sjízdné především pro nákladní dopravu jsou například úseky ve směru z Karlových Varů na Prahu, u Stráže nad Ohří, u Nejdku nebo na silnici z Mariánských Lázní do Mnichova,“ popsal po 7:00 situaci z pohledu policie krajský mluvčí Jan Bílek

08:12
9. 1. 2026

V Královéhradeckém kraji v noci na dnešek teploty pátý den po sobě klesly na řadě míst pod minus 20 stupňů Celsia. Největší mráz, minus 27,3 stupně, byl v Orlickém Záhoří na východní straně Orlických hor. Šlo o největší mráz v letošní zimě v kraji. K minus 22 stupňům Celsia klesla k ránu teplota v Broumově na Náchodsku a k minus 21,6 stupně ve Zdoňově u Teplic nad Metují na Náchodsku. Vyplývá to z dat meteorologů.

V Krkonoších zaznamenaly měřicí stanice na Labské boudě, v Obřím Dole a na Luční boudě teploty od minus 14 do minus 17 stupňů. V Peci pod Sněžkou a v Deštném v Orlických horách bylo ráno minus 14 stupňů. Na ostatních místech v Královéhradeckém kraji se teploty ráno nejčastěji pohybovaly od minus pěti do minus deseti stupňů Celsia. V Hradci Králové bylo k ránu minus osm stupňů Celsia.

Zimní počasí v Orlických horách (8.1.2026) Zimní počasí v Orlických horách (8.1.2026)
08:12
9. 1. 2026

V místech ve větší nadmořské výšce zůstávají v Pardubickém kraji na menších silnicích zbytky sněhu. Většinou tvoří uježděnou vrstvu, někde může být i zledovatělá. Všechny komunikace jsou s opatrností sjízdné. Vyplývá to z informací silničářů. Se sněhem se řidiči mohou setkat v okolí Lanškrouna a Žamberka. V oblasti Vysokého Mýta a v Železných horách, kde se nepoužívá posypová sůl, jsou vozovky místy zledovatělé.

08:11
9. 1. 2026
!

Sněžení komplikuje dopravu v Plzeňském kraji, na Klatovsku se srazilo auto se sanitkou, na Domažlicku a Tachovsku stály v kopcích kamiony. V kraji napadlo do 15 centimetrů sněhu, sněžit má ještě do 08:00, zejména na Tachovsku, severu Plzeňska a na Klatovsku.

Silnice jsou všechny posypané solí nebo drtí a sjízdné se zvýšenou opatrností, je na nich rozbředlý sníh a kloužou, řekl ČTK hlavní dispečer Správy a údržby silnic Plzeňského kraje Daniel Žižka. Hlášeny jsou nehody řidičů, kteří nepřizpůsobili jízdu stavu vozovky. Například v Dolanech na Klatovsku se srazilo auto se sanitkou, havárie jsou hlášené také v Neurazech na Plzeňsku i Plzni.

„Napadlo pět až 15 centimetrů, nejintenzivnější spad je na Tachovsku, Plzni-severu a Šumavě na Klatovsku, kde to pořád padá,“ uvedl Žižka. Sněžení by mělo na většině částí kraje ustávat mezi 9:00 až 10:00, ale na Tachovsku mají být srážky celý den. „Počítáme, že budeme jezdit celý den, než to uklidíme. A večer od 18:00 by mělo přijít od Tachovska další sněžení,“ uvedl dispečer.

Podle Žižky budou nehody přibývat, protože provoz zesílí. „Ty první způsobili ti 'rychlíci', kteří nepřizpůsobili jízdu stavu vozovky. Jezdit se všude dá, je to posolené, ale klouže to,“ uvedl Žižka. Vozy většinou skončily v příkopu nebo narazily do jiných aut, protože vjely do zatáčky moc rychle. Vážné nehody ale zatím nejsou nikde hlášené.

Sněžení v Plzni (9.1.2026) Sněžení v Plzni (9.1.2026)
08:10
9. 1. 2026

Dobrý den. Přes území Plzeňského, Karlovarského, Jihočeského, Ústeckého a Středočeského kraje postupuje od dnešního rána intenzivní sněžení, za hodinu může místy napadnout kolem tří centimetrů sněhu.

V aktuální výstraze to uvedl Český hydrometeorologický ústav. Sněžení bude postupovat přes tyto kraje dále k severovýchodu a může zkomplikovat dopravu během ranní špičky zejména v západní polovině republiky.

„Z Bavorska postupuje od jihozápadu směrem k severovýchodu do Karlovarského, Plzeňského, Jihočeského, Ústeckého a Středočeského kraje pásmo intenzivního sněžení s úhrny místy kolem tří centimetrů v hodině. Sněžení bude postupovat přes výše zmiňované kraje dále k severovýchodu,“ informovali ráno meteorologové.

Témata:
počasíonlinesněženíČeskoStředočeský krajÚstecký krajJihočeský krajKarlovarský krajbleskČeský hydrometeorologický ústavradarPlzeňský krajBavorskosníh
Jirik-ta ( 9. ledna 2026 11:40 )

👍 👍 👍

Milada Kramlova ( 9. ledna 2026 11:25 )

Mají jezdit hromadnou dopravou a auta nechat doma, je to lenost, dříve zimy byly větší,a bez problémů, bylo také podstatně méně aut, ...

josef šatla ( 9. ledna 2026 10:28 )

za to může ekologie eu.

krissx ( 9. ledna 2026 10:24 )

Už jen čekám, kdy se objeví nadpis, že za to může klimatická změna... 😁

Mirek Dušín ( 9. ledna 2026 10:22 )

Líní lidi , všude se .erou autem

Zobrazit celou diskusi
