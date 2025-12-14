Česko na prahu trojí epidemie: Útočí žloutenka, covid i chřipka
Nemocnice hlásí nárůsty, praktičtí lékaři nemají vakcíny... Chřipka se blíží k epidemii, covid znovu zvyšuje počty nakažených a žloutenka typu A letos trhá historické rekordy. Co se v Česku právě děje?
Útočí na nás hned tři hrozby. Česko v prosinci zažívá mimořádně nepříjemné zdravotnické trable. Třeba v Praze stoupl počet nakažených chřipkou o pětinu za jediný týden, nejvíce mezi dětmi.
„Jsme na prahu chřipkové epidemie,“ varují odborníci. Podle údajů ministerstva zdravotnictví bylo letos do Česka dodáno 856 tisíc dávek vakcíny proti této nemoci, ale už 740 tisíc z nich je využito. Přesto jsme hluboko pod evropským průměrem – nenaočkuje se ani desetina obyvatel.
Covid-19 sice neútočí tak brutálně jako v minulých letech, ale zájem o očkování klesl o čtvrtinu. I proto počet případů opět roste. Nejhorší situace je však u žloutenky typu A. Ta se šíří tak rychle, že Česko zažívá nejvyšší čísla od roku 1984.
Vakcína na žloutenku? Nemáme!
„Očkování je jedním z nejdůležitějších nástrojů moderní medicíny,“ připomněl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). Jenže praktičtí lékaři hlásí, že vakcíny nemají.
Třeba zásoby těch proti žloutence jsou úplně vyčerpané, přestože zájem stoupl více než 3,5násobně. V některých krajích mají praktici i desítky lidí v pořadníku. Vakcínu na chřipku také rozhodně nenajdete u každého lékaře, jen s očkováním na covid tolik problém není.
Jak se bránit?
- Myjte si ruce – žloutenka A je »nemoc špinavých rukou«.
- Vyhněte se davům, zvlášť pokud začínáte pociťovat příznaky.
- Nepracujte nemocní – podle ministerstva chřipka způsobí každý rok přes 100 tisíc pracovních neschopností.
- Sledujte očkovací centra – některá mají volné dávky i bez objednání, jiná už jsou plná.
- Zvažte vakcínu – odborníci připomínají, že prevence stojí stovky korun, nemoc často tisíce.
Očkování: Co máte vědět?
- Chřipka: Zájem je letos o 8 % vyšší. Imunita vzniká až dva týdny po aplikaci.
- Covid-19: Počet očkovaných klesá téměř o čtvrtinu. Vakcín je ale dostatek.
- Žloutenka A: Šíří se rekordně – 2900 případů do konce listopadu. Zájem o očkování je obrovský, ale vakcíny chybějí.
- Kde očkovat? Spíše očkovací centra nemocnic či zdravotní ústavy, kde však jsou dlouhé pořadníky. Mnoho praktiků hlásí, že vakcíny nemá.
|žloutenka
|covid
|chřipka
|Počet nemocných
|letos 2880 případů (loni 636)
|aktuálně 2547 nemocných lidí (2495 lidí onemocnělo v prosinci)
|1242 na 100 tisíc obyvate
|Aktuální stav
|Praha, 50 nových případů za týden
|v prosinci 5 zemřelých, aktuálně 94 lidí v nemocnici, z toho 5 na JIP a 3 v těžkém stavu (v listopadu onemocnělo 5187 lidí, v prvním týdnu v prosinci 2495 lidí)
|vzestup o 15,2 % oproti předchozímu týdnu
|Je dostupná vakcína?
|obvykle jen na objednávku, ale spousta míst ji nemá
|ano
|jen nemocnice a očkovací centra (praktici hlásí nedostatek)
|Za jak dlouho zabere vakcína?
|A – 7 dní až měsíc po 2. dávce, B – 2 až 4 týdny po 3. dávce
|14 dní i více
|po 14 dnech
