Promořování není pozitivní! Epidemiologové pro Blesk o epidemii chřipky: Je na vrcholu? A kdy udeří covid?

Česko kašle a marodí, dle epidemiologů Romana Prymuly a Rastislava Maďara se ale již pravděpodobně nacházíme na vrcholu »křivky« letošní chřipkové epidemie. To v pondělí ostatně potvrdil i Státní zdravotní ústav, dle kterého nemocnost minulý týden oproti tomu předcházejícímu poklesla o 1,4 procenta na 2219 nemocných na 100 000 obyvatel. Bleskem oslovení odborníci se shodují, že letošní epidemii lze označit jako standardní – některé individuální průběhy onemocnění ovšem nebyly dle Prymuly úplně lehké. Jakou roli mělo covidové období, kdy jsme se s běžnými nemocemi téměř nesetkali?

„V letošním roce je nárůst nakažených v některých věkových kategoriích oproti loňsku až o desítky procent. Celkově je to ale stále v hranicích běžné chřipkové sezónní epidemie,“ sdělil Blesku Maďar, vedoucí Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví Lékařské fakulty Ostravské univerzity, kde je též děkanem. Míní, že je velmi pravděpodobné, že chřipková epidemie nyní skutečně vrcholí.

„Jedním z ukazatelů vrcholu je, že se nemocnost rozšířila do všech věkových skupin, byť stále dominuje v kategorii do 14 let věku. To je ale normální. V této populaci běžně onemocní nějakých 20-30 procent, dospělých bývá postiženo chřipkou zhruba 10 procent,“ sdělil Blesku Prymula. Dalším náznakem pak je zploštění křivky, tedy že počet nově nakažených už není tak rapidní. „Po vánočních svátcích došlo k prudkému nárůstu. Zatímco během předposledního týdne roku 2024 byl nárůst okolo 30 procent, v tom posledním šlo již jen o 16 procent,“ doplnil bývalý ministr zdravotnictví.