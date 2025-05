Další problém Jakuba Železného s policií: Kandidát na šéfa ČT v konfliktu kvůli parkování

Moderátor a kandidát na generálního ředitele ČT Jakub Železný se podle portálu iDnes.c z dostal do sporu s příslušníkem městské policie. Ten ho měl vyzvat, aby opustil parkovací místo určené pro zásobování. Podle Železného se strážník choval zvláštně. Ke sporu moderátora s příslušníkem pražské městské policie došlo už v roce 2022. Tehdy se Železný omluvil s tím, že se krátce předtím dozvěděl o nemoci bratra Davida.

Zatímco tehdy to byl moderátor ČT, kdo odmítal spolupracovat, tentokrát to byl podle jeho slov městský strážník, kdo situaci eskaloval. „Kdyby chtěl někdo to video vidět, já ho celé mám, kompletní chování toho rozklepaného strážníka, který říkal úplné nesmysly,“ řekl Železný.

Na podle něj zmateného příslušníka dokonce zavolal jeho kolegy. „Zavolal jsem samozřejmě na 156, přijel nejprve nadřízený, pak přijel ještě inspektor a já myslím, že jsme to vyřešili,“ dodal.



Podle svých slov přetáhl povolenou dobu parkování na zmíněném místě o 5 minut a zmiňovaného strážníka žádal o chvíli strpení. „Když jsem ho poprosil, jestli mi dá chvilku, abych si to rozmyslel, protože v tu chvíli na mě naskočil jako hulvát, tak jsem mu řekl, ať mi dá prosím vteřinku,“ tvrdí o incidentu ve Vodičkově ulici Železný.

Vzhledem k tomu, že ale parkovací dobu opravdu přetáhl, zaplatil prý kandidát na šéfa České televize kolegům zmíněného strážníka pokutu 500 korun.

Městská policie Praha se zatím k incidentu nevyjádřila.