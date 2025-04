Slintavka a kulhavka jako ohrožení pro Česko: Zavádí se další opatření!

Česko zavádí další preventivní opatření proti zavlečení slintavky a kulhavky do země. Kontroly nákladních vozidel převážející zvířata, potraviny či krmiva se ode dneška rozšířily o přechod Halámky v jižních Čechách. Veterináři také zakázali v chovech ovcí, koz, skotu a prasat návštěvy lidí, kteří zvířatům na farmách upravují paznehty nebo stříhají vlnu. Mají začít i preventivní PCR testy mléka z farem v Jihomoravském kraji. Armáda bude pomáhat na hranicích kvůli šíření slintavky a kulhavky, uvedla ministryně obrany Jana Černochová (ODS) s tím, že komunikuje s ministrem zemědělství Markem Výborným (KDU-ČSL).

Do Česka se nyní nesmí dovážet vybrané živočišné produkty, zakázaná je přeprava vnímavých zvířat přes hranice, tedy skotu, prasat, ovcí a koz.

, tedy skotu, prasat, ovcí a koz. Na vybraných hraničních přechodech se kontrolují a dezinfikují vybrané projíždějící kamiony.

Veterináři mají také v laboratoři testovat mléko z vybraných chovů.

Nákaza se zatím potvrdila v minulých týdnech v chovech v Maďarsku a na Slovensku.

Čeští zemědělci jsou ostražití a maximálně zabezpečili chovy před zavlečením nákazy. Ta se však může šířit za vhodných podmínek i vzduchem, a to na vzdálenost až 60 kilometrů.

Jedná se o velmi závažné virové onemocnění, které je nejefektivnější řešit vybitím celého chovu.

které je nejefektivnější řešit vybitím celého chovu. Riziko přenosu na člověka je podle odborníků velmi nízké až zanedbatelné.

Jihomoravská agrární komora chce kvůli slintavce vyhlášení mimořádné události.

Do opatření by se však mohla zapojit i armáda, a pokud by to bylo potřeba, také pracovníci ze zemědělských podniků za předem stanovených podmínek.

Slintavka a kulhavka je vysoce infekční virové onemocnění sudokopytníků včetně skotu, prasat, ovcí či koz. Nevyhýbá se ani volně žijícím zvířatům. Nákaza se nedávno objevila v Maďarsku a poté na Slovensku. V neděli se páté ohnisko nákazy potvrdilo na farmě na západním Slovensku, zhruba 40 kilometrů od českých hranic.

Kontroly vozidel

Vozidla nad 3,5 tuny převážející zvířata, potraviny či krmiva, která projela rakouské spolkové země Burgenland nebo Dolní Rakousy, budou moci využít hraniční přechod Halámky v jižních Čechách. Celkem tak nyní mohou taková vozidla přejíždět přes čtyři přechody na česko-slovenských hranicích a přes tři na česko-rakouských hranicích.

Přepravci musí doložit, že před nakládkou dezinfikovali vozidlo, a musí také předložit doklady o původu zásilky. Na vybraných přechodech jsou dezinfekční rohože, na hraničním přechodu Břeclav-Brodské na dálnici D2 u Lanžhota i dezinfekční vana.

Černochová čeká zapojení armády

Do akce by přitom měla jít i armáda. „Slintavka, Kulhavka - budeme muset pomáhat na hranicích jako armáda. Já už jenom čekám, kdy sem přiletí nějací mimozemšťani. Takže to musíme řešit, zítra budeme dávat na vládu nějaké memorandum,“ říkala dnes ministryně obrany Jana Černochová (ODS).

PCR testy

Dnes mají také začít preventivní PCR testy mléka z jihomoravských farem, které mají více než sto dojnic. V okresech Břeclav a Hodonín se budou provádět testy mléka ze všech farem. V mléce je totiž nákaza přítomna několik dní předtím, než se projeví u zvířete. V příštích dnech budou odborníci také vyšetřovat ulovenou zvěř z jihomoravských obor.

Nákaza momentálně není nikde v ČR a není ani podezření, že by se v Česku vyskytovala, uvedl v pondělí odpoledne ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Vyzval nicméně chovatele, přepravce i veřejnost k velké obezřetnosti a dodržování všech opatření.

Žádají vyhlášení mimořádné události

Slintavka a kulhavka je jednou z nejnakažlivějších infekčních chorob. Virus se vylučuje slinami, močí, trusem a mlékem. Přenáší se kontaktem s nemocnými zvířaty, vzduchem i na povrchu člověka, nástrojů či dopravních prostředků. V ČR byla nákaza naposledy zjištěna v roce 1975. V případě potvrzení nemoci je třeba utratit všechna zvířata v celém chovu.

Regionální agrární komora Jihomoravského kraje chce po vládě kvůli riziku zavlečení slintavky a kulhavky vyhlášení mimořádné události. Podle jejího předsedy a viceprezidenta Agrární komory ČR Václava Hlaváčka by opatření umožnilo zefektivnit kontroly na hraničních přechodech, nasadit vyšší počty lidí i důmyslnější technická řešení. Riziko zavlečení nákazy ze Slovenska je podle něj velké a hrozí rozsáhlé hospodářské škody.

„Situace je mimořádně kritická. Pokud nyní nepřijmeme striktní omezení, mohou přijít rozsáhlé škody i vážné ohrožení našich chovů,“ uvedl Hlaváček.

Vyhlášení mimořádné situace pomůže podle Hlaváčka posílit kapacity Státní veterinární správy i složek integrovaného záchranného systému. „Pro zabezpečení dezinfekce projíždějících aut (osobních i nákladních) navrhujeme automatický sprchový tunel. Jsme přesvědčeni, že toto řešení je možné vyrobit ve firmách, které jsou zaměřeny na výrobu technologických zařízení provozů živočišné výroby,“ uvedl Hlaváček. V principu podle něj jde o zjednodušenou mycí linku pro automobily či traktory.