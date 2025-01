Hory praskají ve švech! Češi vyrazili sportovat, parkoviště jsou plná, policie řídí dopravu

Policisté prosí řidiče, aby dbali pokynů hlídek a neparkovali na místech, které k tomu nejsou určené. Pokud odstavují auta podél silnice, brání tím průjezdu složek integrovaného záchranného systému a vozidel údržby.

Parkování v horském sedle má omezený počet parkovacích stání. Není tam ani instalovaná digitální tabule, která ukazuje, kolik zbývá míst, případně, zda je již parkoviště zaplněné.

Hlavním nástupním místem pro běžkaře v Orlických horách je horské sedlo Šerlich ve výšce 990 metrů nad mořem. V lokalitě Šerlich je dnes pět stupňů Celsia a jasno. Na hřebenech je 68 centimetrů suchého sněhu. Fouká slabý vítr.

Nacpaný Bedřichov

Podobná situace panuje v Bedřichově v Jizerských horách. „Z důvodu neprůjezdnosti místní komunikace vlivem vysoké návštěvnosti hor je od 11.40 uzavřen vjezd do Bedřichova, který potrvá do odvolání. Řidiče, kteří se po Bedřichově pohybují, vyzýváme k tomu, aby respektovali dopravní značení,“ napsala policie před polednem. Ve 12.45 pak vjezd do obce opět povolila.

Skvělé podmínky

V lyžařských areálech napříč republikou panují výborné podmínky. Připadl přírodní sníh a kde to je možné, pokračují provozovatelé v umělém zasněžování. Postupně spouštějí další sjezdovky a vleky, otevřené jsou i níže položená střediska.

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) upozorňuje, že v Česku panuje inverze. „Na horách máme díky inverzi většinou jasno a teplo (ve výšce kolem 1500 m n.m. je teplota blížící se dokonce 10 °C). V nižších polohách se ale vyskytují četné mlhy (většinou mrznoucí) nebo je zataženo nízkou oblačností,“ uvedli meteorologové.