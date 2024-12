Zemřel Osamu Suzuki. Japonskou automobilku zachránil před krachem, zabila ho rakovina

Osamu Suzuki stál v čele firmy více než 40 let. Od roku 1978 zastával buď funkci prezidenta, předsedy správní rady nebo generálního ředitele. Správní radu opustil v červnu 2021, ve věku 91 let. Bývalý bankéř Suzuki do automobilky nastoupil v roce 1958, kdy se přiženil do zakládající rodiny a přijal příjmení své manželky, dcery prezidenta společnosti Šunza Suzukiho.

V 70. letech zachránil společnost před krachem, když přesvědčil konkurenční Toyotu, aby automobilce Suzuki dodávala motory, které splňovaly nové emisní předpisy, které v té době ještě Suzuki neměla vyvinuté. Poté, co se ujal funkce prezidenta, rozhodl se přeměnit společnost v jednoho z předních japonských výrobců automobilů. Zatímco ostatní japonské automobilky se snažily získat pevnou pozici na americkém a čínském trhu, Suzuki se soustředil na výrobu minivozidel v Japonsku a produkci kompaktních vozů v rozvíjejících se zemích, jako Indie, jihovýchodní Asie a také v Maďarsku a střední Evropě.

Minivozy, které mají obsah motoru do 660 kubických centimetrů, jsou v Japonsku velmi oblíbené, mimo jiné díky daňovým úlevám a lepším podmínkám při parkování a ceně. V roce 2023 se tento segment podílel na prodeji nových aut v zemi více než 30 procenty.

Osamu Suzuki vedl slavnou japonskou společnost více než 40 let. | ČTK / AP / Shuji Kajiyama

Pod vedením Suzukiho se konsolidované tržby společnosti zdesetinásobily, zvýšily se z přibližně 300 miliard JPY (46 miliard Kč) v roce 1978 na více než tři biliony jenů v roce 2006. Suzuki také sehrál jako prezident automobilky zásadní roli, když se rozhodl spojit síly s tehdy státní indickou automobilkou Maruti Udyog a v prosinci 1983 zahájily firmy společnou výrobu modelu Maruti 800. Malý vůz byl ve své době levnější než konkurenční vozy a získal si srdce indických zákazníků. Podpořil růst společného podniku, který se později stal dceřinou společností Suzuki a změnil název na Maruti Suzuki India.

Podle údajů japonské organizace pro vnější obchod měla Maruti Suzuki ve fiskálním roce 2023 na indickém trhu s automobily podíl 41,7 procenta. Její nejbližší konkurent, jihokorejská automobilka Hyundai Motor, měla podíl 14,6 procenta.