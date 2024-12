Smutný dárek pro české domácnosti: Obchody už nabízely máslo za 99,90 Kč

České domácnosti dostaly k Vánocům smutný dárek. Cena másla raketově vzrostla a dosáhla smutné mety, bez desetníku sto korun za čtvrt kila. Ve strakonické prodejně se jednalo o chybu, nejen milovníci cukroví se však ptají: Budeme to platit běžně?

Astronomická částka byla za kostku másla z jihočeské Madety v prodejně Coop v Bezděkovské ulici ve Strakonicích, vedle byla jiná značka za 74,90 Kč. Stejnou částku hlásili i zákazníci jednoty v Kralupech nad Vltavou.

„Je to tragédie. To si normální člověk nemůže koupit. Za to má péct hospodyňka vánoční cukroví?“ rozčiloval se Miroslav Kalný ze Strakonic, který Blesk na vysokou sumu upozornil.

Generální ředitel Madety Milan Teplý nebyl včera celý den k zastižení. Už v listopadu ale avizoval, že od ledna zdraží největší česká mlékárna své výrobky až o pět procent kvůli rostoucím nákladům.

Video Fiala o drahém másle v Česku: Stalo se symbolem. Odmítáme regulovat ceny jako za socialismu! - Blesk Video se připravuje ...

Chyba systému

Konečnou cenu ale určuje prodejce. V případě prodejny v Bezděkovské ulici ve Strakonicích je to Jednota – Spotřební družstvo Volyně.

„Cena 99,90 korun je uvedena s běžnou obchodní přirážkou. Byla to ale výjimka, kterou v tomto konkrétním obchodě vygeneroval systém. Současná regulovaná cena tohoto produktu v našich obchodech je 84,90 korun, aby byla pro zákazníka alespoň trochu přijatelná,„ uvedl předseda představenstva Jednoty Volyně Roman Slamka. Madeta od ledna zdraží své výrobky až o pět procent kvůli rostoucím nákladům. | Blesk:Tonda Tran

„Kdybychom ji neregulovali, byla by těch 99,90 Kč. Naše přirážka je tedy minimální,“ uzavřel Slamka.

Kolik stojí jinde?

Například v řetězci Billa v Ústí nad Labem se včera čtvrtkilová kostka másla stejného výrobce prodávala za 75,90 Kč.

V Ústí nad Labem stojí máslo 75 korun. | Blesk/A. Malachovský

Prodejna společnosti Albert v Hradci Králové jej měla za 79,90Kč a jinou značku v akci nabízela za 54,90 Kč.

V Hradci Králové pořídite máslo za „krásných" 54,90 korun. | Blesk/A. Malachovský

Samoobsluha ve Velkých Přílepech u Prahy měla jihočeské máslo dokonce v akci za 69,90 Kč!

Někdě se ale dočkáte i slev... | Blesk/A. Malachovský

Ekonom: Zdražilo mléko i práce

Proč se ceny liší a co je vyhnalo nahoru? „Na trhu aktuálně najdeme málo mléčných složek. Především nedostatek mléčného tuku tlačí jeho cenu směrem nahoru," vysvětlil ekonom Jiří Cihlář.

„Když k tomu připočteme rostoucí výkupní ceny mléka a nárůst ceny práce, výsledkem musí být zákonitě zdražování másla. Do jeho ceny je ale ještě nutné připočítat marži prodejců. Ta se u jednotlivých prodejců liší, což je jedním z důvodů rozdílných cen másla,“ dodal ekonom.