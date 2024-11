Máslo za 75 korun? Bude hůř, analytici tuší další zdražování potravin v Česku

Vývoj výrobních cen v zemědělství naznačuje, že zdražování potravin v příštích měsících zrychlí. Shodli se na tom dnes analytici. S ohledem na vývoj výrobních cen v ostatních sektorech ale neočekávají, že by se vrátila plošná vysoká inflace z minulých let. Údaje o vývoji cen výrobců dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ), předznamenávají budoucí vývoj spotřebitelských cen. Téma drahých potravin se opět otevřelo poté, co začalo zdražovat máslo – v obchodech se nyní klasická kostka prodává i za 75 korun.