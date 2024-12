Nouzové přistání letu s Čechy do Egypta: Na vině opilý muž, který vyvolal potyčku? Došlo na oživování!

Podle informací Blesku se během sobotního letu číslo QS2524 měly na palubě odehrávat hrozivé scény. Jak potvrdila mluvčí společnosti Smartwings Vladimíra Dufková, let musel nouzově přistát v Řecku při své cestě do Egypta. Na vině měl být opilý muž, který se navíc podle svědků choval jako pod vlivem drog. Měl mimo jiné vyvolat potyčku a nakonec dostat zástavu srdce.

Během sobotní noci přistálo v Aténách nouzově letadlo směřující z Prahy do egyptské Hurghady. Mluvčí společnosti Smartwings Vladimíra Dufková událost Blesku potvrdila. „Letadlo směřující z Prahy do Hurghady divertovalo do Athén z důvodu závažné indispozice cestujícího vyžadující lékařskou péči. Členové posádky společně s lékařkou, která na palubě letadla byla přítomna, poskytli cestujícímu do příjezdu letištní zdravotnické služby v Aténách lékařskou pomoc,“ uvedla na dotaz redakce.

Podle informací Blesk Zpráv byl ale zmíněný pasažér, kterým měl být 44letý český kitesurfař, minimálně opilý. Podle očitých svědků se muž dokonce choval jako pod vlivem omamných látek. Situace měla být na palubě dle informací Blesku kritická. Dokonce mělo dojít k fyzické potyčce. Detaily o cestujícím ani jeho indispozici ovšem Dufková nepotvrdila.

Pasažér letu QS2524 se měl nakonec dostat do vážnějších zdravotních obtíží. Podle informací Blesku se mu zastavilo srdce a došlo na oživování, cestující ale měl přežít. Let po nouzovém přistání pokračoval dál do cílové destinace.