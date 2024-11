Letadlo Smartwings z Prahy do Egypta: Nouzové přistání v Aténách! Co za tím stálo?

Dramatický průběh měl noční let společnosti Smartwings z Prahy do egyptské Hurghady. Letadlo, které vzlétlo v sobotu v 0:10, muselo během cesty přistát v řeckých Aténách. Podle mluvčí společnosti Vladimíry Dufkové za to mohla náhlá závažná indispozice pasažéra.

„Letadlo směřující z Prahy do Hurghady divertovalo do Athén z důvodu závažné indispozice cestujícího vyžadující lékařskou péči. Členové posádky společně s lékařkou, která na palubě letadla byla přítomna, poskytli cestujícímu do příjezdu letištní zdravotnické služby v Aténách lékařskou pomoc,“ uvedla pro Blesk Zprávy Dufková. Podle ní po vyložení cestujícího let pokračoval do cílové destinace.

Podle informací Blesk Zpráv byl zmíněný pasažér, který měl být českým potápěčem, opilý, a to velmi. Dokonce měl přítomného zdravotníka během letu napadnout. To ovšem Dufková nepotvrdila. Šlo o let QS2524.

Hurghada je oblíbená dovolenková destinace Čechů, vyhledávaná právě kvůli potápění. Další egyptské letovisko, kam aerolinka léta, je Marsa Alam.