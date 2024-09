Trable na jihu Čech: Hrozí Lužnice a Nežárka. Ještě nemáme vyhráno, hlásí Blesku hejtman Kuba

Jak se vyvíjí současná situace?

„Pro nás je podstatné, jak ty srážky budou vypadat podle predikcí, které jsme dostali. A to by mělo tím pádem znamenat, že se na některých tocích ještě objeví navýšení. To sice neumíme regulovat, ale nemělo by být nijak fatální. Hlavně by se to nemělo vracet do těch úrovní, které už vlastně odtekly, hladina by měla být nižší.“

A zbytek dokážete nějakým způsobem usměrňovat?

„Na těch tocích, které regulovat umíme, jako je třeba Malše, tak tam by už žádný nárůst průtoku očekávaný být neměl. Co se týče třeba Husinecké přehrady - tam už to samozřejmě teče přes bezpečnostní přelivy - pokud toho bude natékat do nádrže více, což po srážkách očekáváme, tak bude tím pádem voda i více odtékat. Mělo by to být snad na úrovni třeba 55 kubíků za vteřinu, což je ale řádově nižší, než jsme v našich pesimistických scénářích předpokládali.“

V posledních dnech se hodně mluvilo o stoupání na Lužnici, jak to vidíte?

„Co se týče Lužnice a Nežárky, tam se zdá, že by ta předpověď měla být nakonec trošku příznivější. Je možné, že by mohla dojít do Veselí později, tzn, že by kulminační vlna nemusela dosáhnout výšky vyšší než padesátileté vody. To je totiž klíčový parametr, protože tam mají zábrany na padesátiletou vodu.“

Očekáváte někde ještě dramatické nárůsty?

„Toky se asi mohou zvednout, ale neočekáváme někde, že by se měla ta situace dramaticky zhoršit. Budeme si držet palce, aby ty srážky ustaly.“

Takže myslíte, že z toho nejhoršího jste už venku…

„To nevím. Bohužel nelze říct, jestli jsme z nejhoršího venku. Rozhodující bude, co se stane na té Lužnici a Nežárce, tam je do toho dokonce zapojená i rybníkářská soustava. Je to trochu alchymie toho, jak se podaří vodohospodářům vyladit ty toky. Takže já to teď neumím zhodnotit. Kdyby tam došlo k přetoku do Veselí a do dalších měst, tak by to bylo asi rozsahem poměrně velké. Budeme doufat, že to dopadne dobře.“

Kolik lidí jste evakuovali?

„V minulých číslech, co jsem viděl, tak to bylo zatím nějakých 400 lidí. Samozřejmě se ta situace vyvíjí. V některých místech už ty počty klesly a možná zase můžou stoupat. Uvidíme, to vám teď neumím přesně říct.“

16:49 Podívejte se, jak probíhá evakuace lidí z městské části Moravská Ostrava a Přívoz. 16:47 Zastavený je nadále provoz na železniční trati 305 z Kroměříže do Zborovic, která je zaplavená. „Náhradní doprava není zajištěna,“ uvedly na webu České dráhy. Kvůli povodním nejezdily vlaky ani na trati 341 mezi stanicemi Újezdec u Luhačovic na Uherskohradišťsku a Luhačovice na Zlínsku, provoz už se však podle dostupných údajů podařilo obnovit. 16:46 Zemědělci kvůli záplavám nebudou moct založit porosty ozimých plodin, podle agrárního analytika Petra Havla se sadba oddálí zhruba o dva týdny. Povodně také podle farmářů ovlivní kvalitu půdy i výnosy. Největší škody podle nich budou na bramborách, kukuřici, vínu a cukrové řepě, deště ale ovlivnily i chovy hospodářských zvířat, shodují se zemědělské organizace. Zobrazit celý online