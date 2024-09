Drama v Litovli: Většina města je pod vodou, hladina dál stoupá. Nevycházejte, apeluje starosta

Město Litovel na Olomoucku je kvůli záplavám úplně uzavřené, včetně škol a zdravotnických zařízení. Radnice to dnes kolem 07:00 oznámila na facebooku. Zaplaveno je asi 70 procent území Litovle a na stejně velké ploše vypadl proud, řekl ve videu na facebooku starosta Viktor Kohout (SNK). Voda podle něj bude kulminovat až odpoledne.

Kvůli výpadkům proudu nefunguje ani městský rozhlas. Radnice proto požádala obyvatele, aby se navzájem informovali o omezeních ve městě.

„Město Litovel je zcela uzavřené. Všechny školy, školky, zdravotnická zařízení a Městský úřad Litovel, mimo krizového štábu města Litovel, jsou uzavřeny,“ uvedla radnice. „O dostupnosti otevření obchodů prozatím nemáme informace,“ doplnilo město.

Situace ve městě je podle starosty horší než při povodních v roce 2006. Radnice požádala obyvatele, aby zbytečně nevycházeli. V případě ohrožení mohou lidé ve městě volat na číslo 607 076 398. „Kdyby někdo potřeboval evakuaci, volejte krizovou linku. Už jsme takhle převezli mnoho lidí,“ řekl Kohout.

„Teď ještě bude voda pozvolně stoupat,“ uvedl starosta. „V Moravičanech to klesá, krásná zpráva, ale sem to dojde vždy až za osm hodin,“ doplnil. Voda by tak podle něj mohla kulminovat kolem 14:00.

9:07 Extrémní povodňový stupeň stále platí na řece Opavě! 9:04 Areál Kofoly v Krnově je pod vodou! 8:58 Hasiči v Ostravě zachraňovali mladého muže, který v neděli večer vyrazil na procházku k rozvodněné řece Odře. Uvízl v silném proudu. Nebyl schopen se sám vrátit do bezpečí, řekla mluvčí moravskoslezských hasičů. „Muž se vydal během včerejších (nedělních) podvečerních hodin na procházku mezi městskou částí Výškovice v Ostravě a Polankou nad Odrou, bohužel uvízl v silném proudu vody, částečné krytý stromem, kterého se přidržoval," uvedla. Dodala, že mladík nebyl schopen vrátit se zpět do bezpečí za pomoci vlastních sil. „K jeho záchraně tak byla vyslána profesionální jednotka hasičů z Ostravy-Jihu a lezci z hasičské stanice v Ostravě-Porubě. Zcela vysíleného muže hasiči zachránili," řekla.

Do desetitisícové Litovle dorazila očekávaná záplavová vlna v neděli večer. Radnice v neděli kvůli riziku záplav vyzvala obyvatele z ohrožených oblastí k evakuaci, evakuační centrum funguje například v místní sokolovně. V Olomouckém kraji jsou kvůli vydatným dešťům na povodňovém stupni asi dvě desítky toků, z toho většina nejvyšším, třetím stupni.