Strašák katastrofy z roku 1997: Extrémní ohrožení a evakuace v Troubkách! Přijde vlna z Bečvy

Vedení Troubek na Přerovsku dnes odpoledne rozhodlo o evakuaci obyvatel kvůli extrémnímu ohrožení. V Teplicích nad Bečvou, jež jsou 40 kilometrů od dvoutisícové obce, se dramaticky zvedla hladina v Bečvě, kde už platí třetí povodňový stupeň. Voda má do Troubek ležících u soutoku Moravy a Bečvy dorazit po půlnoci, informovalo vedení obce na sociálních sítích. Evakuace se týká všech obyvatel. Troubky jsou symbolem katastrofálních záplav z roku 1997.

„Z rozhodnutí starosty obce, jakožto předsedy povodňové komise byla vyhlášena evakuace obyvatelstva z důvodu extrémního ohrožení, kdy došlo k dramatickému zvýšení hladiny na Bečvě v Teplicích a voda má dorazit do Troubek v pondělí zhruba v 01:00,“ uvedla obec.

„Evakuace se týká všech obyvatel obce Troubky. Evakuace proběhne v době od 17:00 a evakuačním místem je parkoviště u fotbalového hřiště,“ doplnila obec. Obyvatele vyzvala, aby si s sebou vzali evakuační zavazadlo.

V Troubkách lidé povodně zažili dvakrát, při katastrofálních záplavách v červenci 1997 rozbouřený vodní živel v obci srovnal se zemí více než polovinu domů.

Zbourat se muselo 335 stavení a o střechu nad hlavou přišla polovina ze 2000 troubeckých občanů, o život tehdy přišlo devět lidí. Dosavadní protipovodňová ochrana je podle starosty Martina Frgala v podobě navýšení v terénu připravena podle projektové dokumentace na dvaceti- až padesátiletou vodu.

Starosta: Voda se vylije...

Starosta Frgal dnes ČTK řekl, že prognóza pro obec není dobrá. „Vypadá to tak, že na limnigrafu v Dluhonicích bude dosaženo skoro 700 metrů krychlových, což pravděpodobně doteče i do Troubek a voda se vylije, uvidíme, kde se to případně zastaví. Obava panuje od Bečvy, od Moravy má být dotok pozdější,“ řekl starosta.

V deset kilometrů vzdálené přerovské místní části Dluhonice nyní voda dosahuje 567 centimetrů, což je 37 centimetrů nad stavem ohrožení.

Řeka Bečva v Teplicích nad Bečvou momentálně dosahuje podle informací Českého hydrometeorologického ústavu 606 centimetrů, třetí povodňový stupeň je vyhlašován od hladiny čtyř metrů, extrémní povodeň od 634 centimetrů.

Na dotok Bečvy se chystají také v Přerově, kde město dnes před 17:00 vydalo zákaz vstupu do zahrádkářské kolonie u laguny. „Informujeme občany o postupném zaplavování zahrádkářské kolonie u laguny spodní vodou. Doporučujeme opustit tuto lokalitu. Opakujeme, že stále trvá zákaz vstupu na břehy řeky Bečvy, které jsou značně podmáčeny a hrozí pád do rozvodněného toku. Platí obecný zákaz vstupu do všech zapáskovaných“ oblastí,“ uvedlo město na svých stránkách.

17:51 Neděle, podvečer. Řeka Svratka v brněnské ulici Poříčí, kde zatím není dokončena výstavba protipovodňových zábran. 17:49 „V Doubravčanech na Kolínsku jsme evakuovali 18 klientů z domova pro osoby se zdravotním postižením a 7 členů personálu,“ hlásí hasiči Středočeského kraje. 17:48 „Asi je možná bohužel načase upozornit všechny ty, kteří se chystají obohacovat na úkor postižených povodněmi, že v takovém případě trestní zákon počítá s vyššími tresty za majetkové delikty, než za 'běžných' okolností,“ tweetuje ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS). Zobrazit celý online