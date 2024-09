Svědectví ze zatopené části Ostravy: „Plavou nám i auta.“ Přelila se hráz, voda zatopila všechno

Beatrice Jadlovcová (67) před dvěma týdny vymalovala dům, udělala generální úklid a kolem plotu zasadila 100 túji. Dnes všechnu její péči během chvíle zničila velká voda.

Z domu v ulici Na Tabulkách v ostravské části Koblov se podobně jako další lidé musela evakuovat. Voda si našla cestu i přes protipovodňovou hráz a řeka Odra zaplavila řadu rodinných domů. Některé obyvatele ze zaplavených lokalit museli hasiči odvážet na člunech.

„Žijeme v ulici Na Tabulkách. Celou noc jsme hlídali vodu, která šla od potoku od suchého poldru. Každou hodinu to šlo o metr. Hlídali jsme malou vodu a ráno se nám tady přelila hráz. Do 20 minut to bylo u nás. Když jsme se museli evakuovat, zůstala tam sousedka a za hodinu poslala fotku, že je voda o 80 centimetrů výše. Tam není jediný barák, který by nebyl zatopený v přízemí,“ řekla Jadlovcová.

Když z domu odcházela, měla v něm už půl metru vody. Vyklidit nestihla nic. „Věřili jsme tomu, že to protipovodňová hráz vydrží. Hlídali jsme malý zdroj a velký nás převálcoval. Voda neměla kam stékat, od poldru to bylo zaplavené a jak to šlo od Odry, tak to šlo všechno do baráku,“ řekla Jadlovcová.

Plavou i auta...

Podobné povodně zažila v roce 1997, tehdy ale ještě dům nestál a v místě měli jen zahradu. „Dům tady máme postavený 14 let, teď budeme bydlet u rodiny. Syn navíc bydlí na druhé straně zahrady, má tam postavený dům, taky šel s dětmi ke známým. Nechal tam dvě auta, už to ani nestihli odvést, takže už jim to tam plave. Tady ta oblast u protipovodňové hráze od Odry je celá zaplavená, ti co jsou blíž u vody, to mají ještě horší. Stavby tam dovolili, protože se tam vystavěla protipovodňová hráz, jenže ta přetekla. Tam už budou v domech tak dva metry vody,“ uvedla Jadlovcová.

S manželem byli vzhůru celou noc. Když si šla nad ránem lehnout, během chvíle ji manžel budil. „Říkal mi, ať si pohnu, že máme pět minut,“ řekla. Vůbec neuvažovala o tom, že by se neevakuovala. „Je to ale jenom majetek, důležité jsou lidské životy a ty je třeba zachránit,“ doplnila se slzami v očích.

Paní Jana: Mysleli jsme, že už to nepřijde

Na člunu opouštěl lokalitu i Erich Šafránek „Jak vypadá dům? Sklep je plný vody, všechno je pod vodou, slepice, všechno. Zažil jsem to i v roce 1997, to bylo horší, tehdy voda měla dva metry,“ řekl Šafránek.

Jeho dcera Jana Štefániková také věřila, že dům ochrání protipovodňový val. „Těžko říct, kdy se bude moci vrátit. Je to smutné. Mysleli jsme, že už to nepřijde, že je postavený val. Hasiči fungovali na jedničku, ti by měli konečně dostat přidáno ... nebýt hasičů, bylo by to daleko složitější,“ řekla.

Podle starosty Slezské Ostravy Richarda Verše (ANO) bylo z Koblova a Antošovic evakuováno zhruba 400 lidí, přibližně pět desítek jich domov odmítlo opustit. Radnice čeká, jak dopadne situace v lokalitě Žabník, kde je ochrana na stoletou vodu, k přelití hráze tam chybělo zhruba 40 až 50 cm, řekl Vereš okolo 13:00.

16:02 „Je to apokalypsa, všude je spoustu bahna, všechno je zničené včetně veřejných prostranství, ohnuté a odstraněny jsou lávky, které sebrala voda, musíme nechat zkontrolovat mosty," uvedla starostka Jeseníku Zdeňka Blišťanová (Jeseník srdcem) po zaplavení města řekou Bělou. „Vypadá to hrozně, když procházíte městem, nevěříte, že voda měla takovou sílu, co všechno zničila a přemístila jinam. Kolem silnic jsou zničené obruby i ploty," uvedla starostka. Voda měla podle ní takovou sílu, že brala i osobní auta. „My jsme lidi upozorňovali, aby si auta vyvezli na kopec, přeci jen je Jeseník v údolí. Naštěstí v předstihu jsme věděli, že to přijde, a i když pršelo a stoupala řeka, největší nápor přišel dnes ráno. Překvapilo mě, že přesto na náměstí Svobody zůstala stát auta, která poté regulérně plavala po náměstí, ze kterého se stala jedna vodní plocha desítky centimetrů vysoká," popsala starostka. 16:01 Višňová vyzve obyvatele asi deseti domů, aby se připravili na možnou evakuaci. Rozvodněnou Smědou jsou ohroženi v částech Poustka a zadní Minkovice. 16:00 Ostrava zřídila evakuační centrum v prostorách výstaviště Černá louka v centru města. Lidé se odtud budou přesouvat do nouzového ubytování, město může využít například vysokoškolské koleje. Novinářům to sdělila mluvčí magistrátu Gabriela Pokorná. Aktuálně své domovy opouštějí například obyvatelé Nové Vsi. „Lidem, kteří nemohou nyní obývat domácnost v důsledku jejího zaplavení a směřují do evakuačního centra, doporučujeme, je-li to možné, vzít si doklady a evakuační zavazadlo s potřebnými věcmi pro několik příštích dnů. Lidé mohou žádat o informace i pomoc prostřednictvím Zelené linky Městské policie Ostrava 800 199 922," uvedla mluvčí.

