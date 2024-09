Auto spadlo do řeky: Policie pátrá po posádce na Jesenicku! Muže strhl potok na Uherskohradišťsku

V obci Lipová-lázně na Jesenicku dnes odpoledne spadlo auto do rozbouřené řeky. Uvnitř vozidla po pádu do řeky zůstali zřejmě tři lidé. Policisté po autě i posádce pátrají, informovala policie na síti X. Podobný případ se dnes odehrál v Jankovicích na Uherskohradišťsku, kde v odpoledních hodinách spadl čtyřiapadesátiletý muž při odklízení naplavenin do rozvodněného Jankovického potoka a už se nevynořil. Policisté po něm stále pátrají.