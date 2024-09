Hejtman Kuba: Husinecká nádrž přeteče! Naplnily se nejhorší předpovědi, voda zasáhne řadu měst

„Kvůli silnému dešti se zásadně bude dál zvyšovat přítok do Římova. Nyní tam přitéká přibližně 90 krychlových metrů za vteřinu a z přehrady dál do Malše teklo jenom 40 krychlových metrů za vteřinu. Rozhodli jsme se, že navýšíme odpouštění na 60 a následně na 80 krychlových metrů, protože v noci začne do přehrady přitékat ne 90, ale 230 krychlových metrů,“ uvedl hejtman jihočeského kraje Martin Kuba (ODS).

Podle něj se zvýšení odtoku kriticky neprojeví v Českých Budějovicích, jelikož vodohospodáři zvednou Jiráskův jez, jenž se nachází za soutokem Malše a Vltavy, a voda by měla korytem řeky jen protéct.

Co je však aktuálně větším problémem, je situace na řece Blanici a na Husinecké nádrži. „Tady bohužel ty předpovědi se naplnily v tom nejhorším možném scénáři a ten přitom do Husinecké nádrže je v téhleté chvíli na nějakých 80 kubících, odtok je zatím regulovaný na nějakých 20. Tady ta regulace je velmi omezené. A my vlastně ani nemůžeme a nemá smysl, abysme udělali to, co jsme udělali ráno na Římově, protože tady dříve nebo později dojde k tomu, že ta vodní nádrž začne přetékat, bude se muset prostě uvolnit a dojít k přetoku. Tady chceme tu vlnu co nejdéle podržet, abychom všem těm obcím, které jsou pod tím, dali čas na to se připravit,“ upozornil Kuba.

Voda zasáhne Husinec, Těšovice, Strunkovice, Bavorov, Vodňany, Heřmaň, Putim, varoval hejtman.

Na Blanici, která přivádí vodu z části Šumavy, platí nyní třetí, tedy nejvyšší povodňový stupeň na třech stanicích. Jedna z nich se nachází pod husineckou přehradou a je v Bavorově, kde hladina od půlnoci stoupla o metr na aktuálních 250 centimetrů. Podle předpovědi hydrologů však bude nadále voda v Blanici přibývat.

Ženy neposlechly příkaz k evaukaci, schovaly se na půdu

Šedesátihektarová husinecká přehrada se nachází na jihozápadní části kraje. Hladina toků však stoupá i na jihovýchodní části regionu. Řeka Černá se rozlila i do části Benešova nad Černou, kde někde je až metr vody. „Voda se dostala do pěti domů, starostka rozhodla o evakuaci některých objektů. Příkaz k evakuaci ale neuposlechly dvě ženy, které se schovaly na půdu domu. Nakonec jsme je museli zachraňovat na člunu,“ uvedla mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů.