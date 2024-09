ŽIVĚ: Nečekají nás jednoduché dny, přiznal Fiala. Rakušan: Chystáme vrtulníky, potápěče i dezinfekce

„Data napovídají tomu, že nás opravdu nečekají jednoduché dny," řekl Fiala na úvod tiskové konference. „Bohužel také musíme očekávat na některých tocích padesátiletou až stoletou nebo více než stoletou vodu. To se týká Sázavy, Bělé, Bečvy, Novohradky, ale obecně se to týká horních toků řek zvláště tam, kde ty řeky odvodňují pohoří," sdělil.

„Děláme všechna potřeb opatř abychom předešli škodám na majetku a zdraví lidí," sdělil Fiala. „Dochází k vytváření prostrou ve vodních nádržích, abychom byli schopni průtoky regulovat," sdělil. Ne všude to ale lze. Přípravy na situaci podle něj probíhají už od úterý. Nelze ale predikovat, jak závažné důsledky nastanou. „Musíme být připraveni na ty nejhorší scénáře," dodal premiér. Jednání Ústředního krizového štábu budou pokračovat.

Rakušan: Jsme lépe připraveni než v letech 1997 a 2002

„Oproti těm krizovým letům 1997 a 2002 jsme skutečně mnohem lépe připraveni," sdělil ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). „Hasiči zajišťují pytle s pískem, další potřebné vybavení, posílili počet lidí nasazených v operačních centrech, aktivizují se sbory dobrovolných hasičů," vyjmenovával.

Výkon služby posiluje i policie, někde je v pohotovosti až sto policistů. Posílen byl i výkon letecké služby, v Praze, Brně a Ostravě je několik vrtulníků. Připravení jsou rovněž potápěči nebo pyrotechnici, kdyby museli ostřelovat překážky v terénu. „Armáda ČR nás ujistila také o připravenosti pomoci s touto situací, může okamžitě nasadit dva vrtulníky a dva ženijní odřady s technikou a personálem," pokračoval.

Rakušan vyzval i školy, které by uvažovaly o nerušení vodáckých výcviků, aby tak učinily. Vyzval občany, aby se vyhnuli katastrofické nebo povodňové turistice, ztěžovali by postup záchranářům. „Prosíme, abyste v případě toho, že ta situace byude dramatická, byli solidární," apeloval ministr. Zejména zmínil pomoc pro starší a imobilní občany. „Z důvodu rizika pádu stromů, podmáčený terén, silný vítr, rovněž nedoporučujeme nadměrný pohyb mimo budovy, rozhodně ne nikdy v parcích nebo v lesích, kde by hrozilo bezprostřední riziko," uvedl.

„Data, která máme, jsou řádově přesnější než při posledních ničivých povodních," uvedl následně Hladík. Mohou se ale objevit intenzivní srážky na konkrétním území, které se nedají úplně predikovat, předpovědi nemusí být úplně přesné. „Ústřední povodňová komise upozorňuje na extrémní ohrožení povodní v oblasti Českomoravské vrchoviny," sdělil.

Proč se sešel krizový štáb

„Musíme věřit v co nejlepší průběh, ale musíme být připraveni i na nejhorší scénáře,“ uvedl premiér již v příspěvku na sociální síti X. Připomněl varování odborníků, že by se za určitých okolností mohla opakovat situace s povodněmi v letech 1997 nebo 2002. Vláda podle Fialy přijímá opatření, aby zabránila největším škodám.

Nebezpečí pro řidiče: Dopravní expert radí, na co si mají dát Češi pozor během extrémního počasí

„Postupujeme v souladu s doporučením meteorologů a dalších odborníků. Na základě dnešního vývoje a aktualizovaných modelů budeme lépe vědět, co nás o víkendu a v dalších dnech čeká,“ vysvětlil Fiala, proč se sejde Ústřední krizový štáb v pátek.

Kvůli vydatnému a vytrvalému dešti budou od pátku během víkendu výrazně stoupat hladiny řek, pro východní polovinu, jih a sever země platí výstraha na povodně s extrémním stupněm nebezpečí, v dalších regionech je riziko povodní o něco nižší. Relativně klidná má být situace podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) jen v části západních Čech. Nepříznivé počasí o víkendu ještě doprovodí silný vítr.

Video Blesk: Víte, že... Povodně! Co má obsahovat evakuační zavazadlo? - Bára Holá/Blesk Video se připravuje ...