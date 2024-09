Počasí ONLINE: Zatopené domy i velká evakuace v Opavě. Co přijde po noci obav a hrůzy?

O evakuaci po dnešním jednání Krizového štábu Moravskoslezského kraje promluvil hejtman Josef Bělica (ANO).

„Kromě oblasti Karviná lidé většinou domovy opouštět nechtějí. Přesto bych je vyzval, aby se evakuovali. Probíhá evakuace zhruba tisíce lidí ze sídliště Opava-Kateřinky, probíhají evakuace v Kravařích-Dvořisku, Bohuslavicích. Nejdramatičtější situace byla v oblasti Nový Jičín kolem 18:00, kde došlo i k tomu, že evakuovaní lidé se v naprosté většině vrátili do svých domovů a teď se v druhé vlně musí evakuovat znovu a už na loďkách,“ uvedl Bělica.

Kdyby obydlí opustili všichni vyzvaní k evakuaci, bylo by nyní podle hrubých odhadů evakuovaných lidí zhruba 5000. Podle ředitele moravskoslezských hasičů Radima Kuchaře je i s ohledem na další předpověď jasné, že mnozí lidé, kteří se odmítli evakuovat, budou následně hasiče žádat, aby se pro ně vrátili. I na tyto situace se v noci budou hasiči připravovat. „Nejsme za to rádi, ale dalo se to předpokládat a bohužel se to naplňuje,“ uvedl Kuchař.