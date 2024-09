ONLINE: Potvrzené tři oběti záplav v Česku! Domy čeká demolice, miliardové škody a naplněný Rožmberk

Ve Veselí nad Lužnicí na Táborsku se lidé zatím nemusí evakuovat. Hladina řeky Lužnice pozvolna stoupá, ale do úterního rána nehrozí, že by se ve městě rozlila. ČTK to dnes večer po zasedání krajské povodňové komise řekl starosta Veselí nad Lužnicí Vít Rada (BEZPP, za Jihočechy 2012). Případná evakuace při rozlití řeky by se týkala přibližně tisícovky obyvatel.

„Bezprostřední riziko pro dnešní ráno nehrozí, takže ani evakuace na ranní hodiny se nechystá. Nicméně ten stav rizika padesátileté vody a jeho překročení přetrvává. K tomu stavu může dojít až v poledních nebo odpoledních hodinách, takže to budeme bedlivě sledovat. Další setkání povodňové komise města je v 08:30 a pak v 09:00 krajské komise, kdy stav znova vyhodnotíme,“ řekl Rada.