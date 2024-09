ONLINE: Česko se chystá na extrémní povodně. Přehrady upouští vodu, zasedají krizové štáby

Vítr začne podle předpovědi výrazněji foukat v sobotu, na horách a na severu s nárazy až kolem 110 kilometrů za hodinu. Nejvyšší denní teploty se budou do konce týdne nejčastěji pohybovat od devíti do 14 stupňů Celsia, chladněji bude jen v pátek, kdy budou v rozmezí od sedmi do 12 stupňů Celsia.