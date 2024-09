Češi si vozí nechtěné dovolenkové suvenýry: Zdravotní ústav radí, jak se zbavit štěnic

„Při cestách se se štěnicemi můžete setkat prakticky kdekoliv, od luxusních hotelů až po nízkonákladové ubytovny. Jejich výskyt nesouvisí s hygienickou úrovní prostředí,“ uvedla zástupkyně vedoucího Národní referenční laboratoře pro dezinsekci a deratizaci Terezie Arnoldová.

Vážou se na přítomnost člověka a vhodných úkrytů. „Z ubytovacích zařízení se štěnice do domácností transportují nejčastěji v zavazadlech či v osobních potřebách, do kterých je naláká tělesný pach člověka. Životaschopnou populaci poté může založit dokonce jedna jediná oplozená samice, z jejíchž nakladených vajíček se líhnou další jedinci průměrně již za sedm dní,“ doplnila.

Lidé se podle SZÚ v současné době zajímají především o možnosti ošetření zavazadel a správné postupy při zásahu proti štěnicím. „Je nesmírně důležité, aby se při hubení štěnic a prevenci jejich šíření postupovalo pečlivě, dle předepsaných postupů, jinak bývá takový boj zbytečný a byť jen pár přeživších jedinců dokáže rychle zamořit ošetřovaná místa znovu,“ uvedla Arnoldová.

Doporučení v metodickém pokynu jsou určená pro širokou veřejnost i odborné firmy. „Samozřejmostí je popis preventivních opatření, která by měla být dodržována během dovolené a po návratu z ní. Uvedeny jsou rovněž postupy pro ošetření různých předmětů, u kterých hrozí riziko přítomnosti štěnic,“ dodala.

Lidé by například neměli zavazadla vybalovat v běžných místnostech, ale raději ve vaně nebo na terase. Vhodné je všechno postupně prohlédnout, ideální je přenést do pračky v igelitovém pytli a vyprat na vyšší teplotu. „Je důležité zvolit program minimálně na 60 stupňů Celsia, jelikož pro všechna vývojová stadia štěnic začíná spolehlivá teplota pro hubení od 45 stupňů Celsia, nižší teplota nezaručí úspěch vyhubení,“ uvedl SZÚ.

Věci, které není možné vyprat, jako jsou zavazadla, kosmetické taštičky nebo obuv, je vhodné alespoň na jeden den vložit do mrazáku. „Nezapomeňte na to, že štěnice mohou zalézt i do elektroniky, láká je teplo, v tomto případě se doporučuje elektroniku prohlédnout, vyklepat a v případě nějakého náznaku přítomnosti štěnic důkladně vysát vysavačem a obsah sáčku vysavače následně zamrazit,“ píše se v doporučení.

Lidé by se podle Arnoldové hlavně neměli pokoušet nález štěnic ve své domácnosti utajit, potřebné je informovat sousedy i sdružení vlastníků jednotek v bytovém domě. „Sice nemají žádnou povinnost hlásit jejich výskyt, ale bez okamžitého jednání a spolupráce s odbornou společností se štěnic prakticky nelze zbavit,“ doplnila odbornice. Z rodinného domu na samostatném pozemku je podle ní přenos do jiné domácnosti méně pravděpodobný.

„Při velmi vysokém zamoření je ale v ojedinělých případech možné, že při návštěvách můžete parazita nevědomky přenést do navštívených prostor. Tedy rozhodně netajte, že váš životní prostor napadly štěnice, myslete na své okolí a kontaktujte odbornou firmu, jelikož zbavit se štěnic svépomocí je téměř nemožné,“ dodala.