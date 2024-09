Státní nákup benzinek za 4,5 miliardy. Čepro dokončilo fúzi s Robin Oil, ten končí

„Firma přistoupila k fúzi především za účelem zjednodušení struktury a ekonomických vazeb v rámci celé skupiny společností. Krok znamená také zefektivnění finančních toků a maximalizaci synergických efektů, efektivní konsolidaci obou sítí a snížení transakčních nákladů spojených se správou dvou samostatných společností,“ uvedl generální ředitel Čepra Jan Duspěva. Po akvizici jde o poměrně obvyklý krok, který završuje celý proces, doplnil.

V rámci fúze Čepro nasadilo na všechny čerpací stanice Robin Oil řídicí systém, který technicky, ekonomicky a obchodně sjednotil řízení obou sítí. Na čerpacích stanicích Robin Oil tak nyní budou stejná paliva jako v síti Euro Oil, fungovat budou i stejné programy. Na pokladnách už jsou k dispozici také elektronické dálniční známky. „Možnosti čerpacích stanic Robin Oil nám dávají příležitost rozšířit především prodej kvalitních aditivovaných paliv na řadu dalších míst po naší republice,“ podotkl Duspěva.

Čepro na začátku letošního roku koupilo síť Robin Oil od podnikatele Jiřího Zoubka. Kupní cenu žádná z firem nekomentovala, podle Čepra ji ovšem potvrdily dva nezávislé posudky a její návratnost očekává za zhruba 8,5 roku. Některá média následně uvedla, že cena transakce činila kolem 4,5 miliardy korun. Robin Oil loni navýšil čistý zisk meziročně o 360 milionů na celkem 443 milionů korun.

Čepro zařadilo Robin Oil vedle vlastní sítě čerpacích stanic EuroOil. V souhrnu tak Čepro v současnosti provozuje 285 benzinových pump a po sítích Orlen Benzina (436 stanic) a MOL (303 stanic) je třetím největším provozovatelem čerpacích stanic v ČR.

