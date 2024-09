Smutek u bankéřů: Zemřel Jiří Kunert, dlouholetý šéf UniCredit Bank

Ve věku 71 let dnes náhle zemřel předseda dozorčí rady UniCredit Bank Jiří Kunert, který dříve banku vedl 30 let. Banka to ČTK sdělila v tiskové zprávě. Doyen české bankovní scény začal svoji kariéru v bance v roce 1976 a bankovnictví zasvětil celý svůj profesní život. Stál také u zrodu České bankovní asociace.