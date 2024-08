Útok hackerů v Česku? Státní vojenský podnik má problém s informačními systémy, část zaměstnanců je doma

Státní podnik VOP CZ ze Šenova u Nového Jičína, který dělá například opravy vojenské techniky, má problémy s informačním systémem. Část zaměstnanců kvůli tomu nechodí do práce. Na dotaz ČTK to řekl mluvčí VOP CZ Rostislav Rožnovský. Podle informací ČTK se podnik před několika dny stal terčem hackerského útoku, mluvčí to nepotvrdil. Vyjádření kybernetického úřadu ČTK zjišťuje.