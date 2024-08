První klienti zkrachovalé cestovky Fly Dovolená jsou v Česku. Další domů míří

Do České republiky se o víkendu vrátilo 150 klientů zkrachovalé tuzemské cestovní kanceláře (CK) Fly Dovolená. Dalších 67 lidí přiletí ve středu, řekla dnes Veronika Honegrová, mluvčí pojišťovny Collonade, u které byla cestovní kancelář pojištěná proti úpadku. Žádný z turistů podle ní dovolenou předčasně neukončil, jen několika lidem se let posunul na později. Ve středu by už zpět v ČR měli být všichni turisté, o kterých CK Fly Dovolená pojišťovnu informovala, uvedla Honegrová.