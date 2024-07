Posun v ochraně Česka. Dorazila první část systému protivzdušné obrany Spyder od Izraelců

V Česku už jsou první části nového systému protivzdušné obrany Spyder, který armáda nakupuje od Izraele. Píše to dnes server iROZHLAS.cz. Systém za 13,7 miliardy korun nahradí sovětskou techniku a čeští vojáci by ho měli dostat v roce 2027. První díly nového systému protivzdušné obrany dorazily do Vojenského technického ústavu a jeho pracovníci tam nyní sestavují první součásti.