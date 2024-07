Průměrný lék v Česku loni stál 388 korun. Celkem se prodalo 338 milionů balení léčiv

V Česku se loni prodaly léky za 131 miliard korun, z toho 80 miliard korun zaplatily za léky na předpis zdravotní pojišťovny. Meziročně byla celková částka téměř o osm procent vyšší. Průměrná cena za balení se zvýšila na 388 korun, proti roku 2022 byla vyšší o 44 korun. Vyplývá to z dnes zveřejněné výroční zprávy Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP).

Celkem se loni prodalo 338 milionů balení léků, meziročně o 4,3 procenta méně. Největší podíl z prodaných léčiv tvoří přípravky proti onemocněním dýchacího systému (19,8 %), srdce a cév (17,7 %), nervového systému (17,5 %) nebo trávicího traktu a metabolismu (15 %). „Největší nárůst v počtu balení byl zaznamenán ve skupině respirační systém, což může souviset s následky pandemie covid-19 a nárůstem respiračních infekčních onemocnění v populaci,“ uvedla AIFP.

Moderními a obvykle nákladnějšími přípravky, které mohou předepisovat jen specializovaná centra, se loni léčilo podle dat AIFP téměř 127 000 pacientů. Jejich náklady byly 32,8 miliardy korun, tedy asi osm procent všech výdajů systému veřejného zdravotního pojištění. Na jednoho léčeného pojišťovny vynaložily průměrně 259 000 korun, nejčastěji se těmito preparáty léčili lidé s neurologickými onemocněními, nemocemi očí nebo rakovinou. Pro letošní rok pojišťovny náklady odhadují na 40 miliard.

V roce 2023 dosáhly výdaje systému veřejného zdravotního pojištění 458,6 miliardy korun, z nichž téměř 43 procent (196,9 mld Kč) byly výdaje na lůžkovou péči a 26,5 procenta na ambulantní péči (121,3 mld Kč). Léky na předpis včetně takzvaně centrových stály loni 80,3 miliardy, což je 17,5 procenta nákladů na péči.

Podle asociace je nákladová efektivita léků placených zdravotními pojišťovnami přísně hodnocená, u ostatních výdajů na zdravotní péči takové hodnocení není. Ke zvýšení efektivity a nacházení potřebných úspor je podle AIFP potřeba obdobnými měřítky posuzovat i systém jako celek.

„Je načase si skutečně a otevřeně přiznat, že stávající situace není udržitelná. Potřebujeme změnit principy, na nichž náš systém stojí. Mimo jiné by to měla být zejména schopnost průběžně měřit, hodnotit a následně celkově ocenit každou stávající i vstupující intervenci, a to na základě přínosu, který přináší pacientům, společnosti i státu,“ uvedli ve zprávě předseda představenstva AIFP Pavel Sedláček a výkonný ředitel AIFP David Kolář.

K větší efektivitě podle nich může výrazně pomoci další rozvoj elektronizace zdravotnictví a dostupnosti dat. „Data je poté třeba adekvátně interpretovat, vyhodnocovat a využívat k dalšímu zlepšování péče o pacienty, jejímu plánování a pravidelnému hodnocení ve zdravotnické, ekonomické i politické sféře,“ dodali.