Býk

Neutrácejte za drahou polovičku více, než je zdrávo. Zbytečně ho rozmazlujete a on vás to stejně neoplácí. Peníze si šetřete a uchovejte si je na horší časy. V práci si dejte pozor na kolegu, který sleduje každý váš krok. Kdoví, co po vás bude potřebovat.